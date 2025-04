Ambulante storico di San Pietro: “Papa Francesco chiamò mia moglie malata, non lo dimenticherò mai”

Alfredo Chiarelli, uno degli ultimi venditori di oggetti sacri a Piazza San Pietro, ha condiviso il suo ricordo di Papa Francesco. Durante il Lunedì dell’Angelo, mentre si trovava sotto il colonnato del Bernini, ha appreso della morte del Papa. “Non me lo aspettavo”, ha dichiarato a Simona Berterame di Fanpage.it. Il giorno precedente, il Papa era sceso in piazza con un gesto che sembrava voler abbracciare il mondo intero. “Ho pensato che forse si sarebbe dedicato di più alla sua salute. E invece il Signore l’ha voluto proprio ora”, ha aggiunto.





Tre mesi fa, Papa Francesco aveva contattato la moglie di Chiarelli, che è malata, per informarsi sulle sue condizioni. “Sentire la sua voce al telefono è stata un’emozione superiore”, ha raccontato Alfredo. La moglie, commossa, aveva iniziato a piangere, e il Papa le aveva detto: “Simonetta, io sono il papa, mica il diavolo”.

Alfredo ha lavorato a Piazza San Pietro per oltre 45 anni e ha descritto Papa Francesco come una figura che riusciva a comunicare con tutti in modo semplice e diretto. La telefonata ricevuta è rimasta un ricordo indelebile per lui. “Quella frase mi è rimasta. Penso che sia il più grande ricordo che ho di lui”, ha detto. “Sentire la voce del Papa che chiama per sapere come sta tua moglie… non c’è niente di più grande per me”.

Il venditore ha sottolineato come questo gesto di umanità abbia rafforzato il suo affetto per Papa Francesco. Ha riflettuto su quanto sia stato significativo per lui ricevere quella chiamata, un’esperienza che ha superato tutte le altre volte in cui ha visto il Papa in piazza.

Questo episodio mette in luce il lato umano di Papa Francesco, capace di toccare profondamente le vite delle persone con gesti semplici ma significativi. La sua capacità di entrare in contatto con la gente comune è stata una delle caratteristiche distintive del suo pontificato.

L’intervista a Fanpage.it evidenzia anche il legame speciale che Alfredo Chiarelli ha sviluppato con la figura del Papa nel corso degli anni trascorsi a Piazza San Pietro. La sua esperienza personale con Papa Francesco è un esempio di come il leader della Chiesa Cattolica sia riuscito a raggiungere il cuore delle persone, al di là delle cerimonie ufficiali.

Nonostante la triste notizia della morte di Papa Francesco, il ricordo di quella telefonata rimane un simbolo della sua empatia e della sua capacità di ascolto. Per Alfredo, e per molti altri, questo gesto rappresenta l’essenza di un Papa vicino alla gente, capace di portare conforto anche nei momenti più difficili.