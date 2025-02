Amici, Maria confessa: “Ho mandato un messaggio a Giorgia” ed Emanuel risponde così

La puntata di Amici, andata in onda domenica 16 febbraio su Canale 5, ha regalato momenti di grande intensità per gli appassionati del talent show condotto da Maria De Filippi. Tra le classifiche di canto e danza, i giudizi degli ospiti illustri e i nuovi accessi al serale, non sono mancati battibecchi tra i professori e un siparietto che ha coinvolto Emanuel Lo e la moglie Giorgia, reduce dal successo al Festival di Sanremo. Ecco tutto quello che è successo.





Le classifiche di canto e danza: giudizi e nuovi talenti in evidenza

Per il canto, le esibizioni sono state valutate da una giurata d’eccezione, Fiorella Mannoia, mentre per la danza i giudizi sono stati affidati a Garrison Rochelle e Rossella Brescia. Gli artisti in gara si sono esibiti con grande impegno, ricevendo commenti dettagliati e utili per la loro crescita.

Classifica canto

Chiamamifaro : “È pronta per il grande salto. Ha una bella vocalità, suona il pianoforte e c’è interpretazione. Nulla da criticare”.

: “È pronta per il grande salto. Ha una bella vocalità, suona il pianoforte e c’è interpretazione. Nulla da criticare”. Luk3 : “Ha cantato un brano attuale, ci sta dentro e ha capito il messaggio. Bravo nella sua interpretazione”.

: “Ha cantato un brano attuale, ci sta dentro e ha capito il messaggio. Bravo nella sua interpretazione”. Senza Cri : “La sua timidezza apparente la rende tenera, ma quando canta tira fuori tutta la grinta necessaria. Mi è piaciuta molto”.

: “La sua timidezza apparente la rende tenera, ma quando canta tira fuori tutta la grinta necessaria. Mi è piaciuta molto”. Deddè : “Interpretazione sentita, ha messo sentimento ed è riuscito a farlo arrivare al pubblico”.

: “Interpretazione sentita, ha messo sentimento ed è riuscito a farlo arrivare al pubblico”. Vybes e Nicolò : “Trova la tua personalità per distinguerti dal calderone di artisti simili. Ma nel complesso, una buona esibizione”.

: “Trova la tua personalità per distinguerti dal calderone di artisti simili. Ma nel complesso, una buona esibizione”. TrigNo: “La canzone era tosta, ma mancava un po’ di convinzione. Mi aspettavo di più”.

Classifica danza

Francesco : “Tecnica classica impeccabile e grande capacità di sostenere una coreografia moderna. Mi hai emozionato”.

: “Tecnica classica impeccabile e grande capacità di sostenere una coreografia moderna. Mi hai emozionato”. Raffaella : “Grande controllo e sensualità. Hai creato una sintonia perfetta con il tuo partner”.

: “Grande controllo e sensualità. Hai creato una sintonia perfetta con il tuo partner”. Chiara : “Bellissima esibizione, in simbiosi con la musica e il partner. Davvero coinvolgente”.

: “Bellissima esibizione, in simbiosi con la musica e il partner. Davvero coinvolgente”. Asia : “Nonostante i suoi 17 anni, ha una maturità nel movimento impressionante. Complimenti”.

: “Nonostante i suoi 17 anni, ha una maturità nel movimento impressionante. Complimenti”. Francesca : “Ha una grande dinamica e una maturità notevole. Mi sono emozionata”. Tuttavia, Garrison ha espresso un parere diverso: “Bella coreografia, ma mancava enfasi”.

: “Ha una grande dinamica e una maturità notevole. Mi sono emozionata”. Tuttavia, Garrison ha espresso un parere diverso: “Bella coreografia, ma mancava enfasi”. Antonio: “La coreografia era interessante, ma il tuo partner ha spiccato più di te, e non dovrebbe accadere”.

Maria De Filippi, Giorgia ed Emanuel Lo: il siparietto che ha fatto sorridere

Durante la puntata, Maria De Filippi ha rivolto un pensiero a Giorgia, protagonista al Festival di Sanremo con il brano “La cura per me”. Rivolgendosi a Emanuel Lo, professore di danza e marito della cantante, Maria ha detto: “Ho scritto a tua moglie… bellissima”, scatenando la reazione divertita di Emanuel: “Me lo ha detto”.

Maria ha poi chiesto ad Alessandra Celentano se avesse fatto i complimenti a Giorgia, ma la risposta ironica della maestra ha strappato un sorriso: “Non ho il numero, ma mi sa di no”.

La puntata ha visto anche l’annuncio di nuovi accessi al serale: Francesco, Chiara e Nicolò hanno conquistato un posto nella fase successiva del programma, grazie alle loro performance convincenti.

Non è mancato il consueto battibecco tra i professori. Questa volta, protagoniste sono state Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che si sono scontrate su Luk3. Cuccarini ha difeso il giovane artista: “Le sue barre ci stavano benissimo”, mentre Pettinelli ha replicato con ironia: “Un parolone… sono due frasette”. Lorella ha concluso: “Secondo me, Anna, non ascolti nemmeno le esibizioni. Metti il voto e via”.