Andrea Delogu: “Mi hanno detto al telefono che mio fratello era morto, il mondo si è spento in quel momento”





La conduttrice Andrea Delogu ha fatto il suo ritorno a Ballando con le stelle, un momento carico di emozioni e di un evidente dolore, dopo la recente scomparsa del fratello Evan, avvenuta in un incidente stradale a soli 18 anni. Questa drammatica perdita ha segnato profondamente la vita di Delogu, che ha descritto il lutto come un evento che ha cambiato radicalmente la sua esistenza. Nella clip registrata per il suo rientro nel talent show di Rai1, ha parlato di un “prima” e di un “dopo”, sottolineando come la morte del fratello rappresenti un vero spartiacque nella sua vita.





Durante il suo intervento, Andrea Delogu ha cercato di mantenere una facciata di compostezza, ma il dolore era palpabile. Con voce tremante, ha raccontato l’accaduto: “È venuto a mancare mio fratello all’improvviso, in un incidente. La vita è cambiata per sempre”. Ha rivelato di aver ricevuto la notizia della tragedia attraverso una telefonata da parte del padre, esprimendo gratitudine per le parole scelte con cura in un momento così difficile: “Non ringrazierò mai abbastanza: ha usato le parole giuste per non darmi uno shock impossibile da gestire”.

Delogu ha chiarito che questa sarebbe stata l’unica volta in cui avrebbe affrontato pubblicamente il tema della morte del fratello. Ha deciso di vivere il suo lutto in privato, come avrebbe voluto sin dall’inizio, per rispetto e pudore. “Mio fratello era proprio figo. La sua vita sarebbe dovuta continuare con me. Non c’è molto da aggiungere. Lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è ancora adesso”, ha affermato, evidenziando il legame profondo che la univa a Evan.

La conduttrice ha espresso il desiderio di tornare indietro nel tempo, ma ha anche riconosciuto la necessità di non cedere al dolore: “Darei tutto per tornare indietro, ma non posso cedere. Sono tornata al lavoro perché, quando sto a casa, il dolore è ingestibile”. La sua decisione di tornare a lavorare è stata motivata dalla volontà di distrarsi e di non lasciarsi sopraffare dai pensieri dolorosi, affermando che “stare qui mi permette di non pensare”.

Il suo rientro a Ballando con le stelle rappresenta quindi un tentativo di ricostruire una parvenza di normalità nella sua vita, dopo un evento così traumatico. La conduttrice ha dimostrato una grande forza nel voler affrontare pubblicamente la sua situazione, pur mantenendo riservatezza su un argomento così delicato. La sua presenza nel programma è vista come un passo verso la ripresa, un modo per cercare di tornare a una routine che le consenta di affrontare il dolore in modo più gestibile.

La vita di Andrea Delogu è stata segnata da questo lutto, e il suo racconto ha toccato il cuore di molti telespettatori, che hanno potuto percepire la profondità della sua perdita. La sua decisione di condividere la sua esperienza, pur limitata a questa occasione, ha aperto una finestra sulla fragilità umana e sull’importanza del supporto in momenti difficili.

In un contesto televisivo dove spesso si cerca di mantenere un’immagine di forza e invulnerabilità, Delogu ha scelto di mostrare la sua vulnerabilità, un gesto che potrebbe incoraggiare altri a fare lo stesso. La sua storia ricorda che il dolore è una parte inevitabile della vita, e che affrontarlo con sincerità può essere un passo importante verso la guarigione.



