Andrea Delogu parla di Nikita Perotti a Ballando: “Non so cosa siamo. Quello tra noi non è solo TV”





Durante la puntata di Ballando con le Stelle del 22 novembre, Andrea Delogu ha condiviso le sue emozioni riguardo al forte legame instaurato con il maestro di ballo Nikita Perotti. La conduttrice, tornata in trasmissione dopo un’assenza dovuta alla tragica morte del fratello in un incidente, ha trovato in Perotti un supporto inaspettato e fondamentale in un momento così difficile della sua vita.





Delogu ha descritto il loro rapporto come una “complicità immensa” che ha trasformato il ballo in un nuovo inizio per lei. “Non so che cosa saremo, sicuramente quando lavoriamo io rido e ne ho così bisogno,” ha dichiarato, evidenziando quanto fosse importante per lei avere accanto una persona che la facesse sentire a proprio agio e supportata. Questo legame ha assunto un significato particolare, non solo come partnership artistica, ma anche come sostegno emotivo in un periodo di grande dolore personale.

La puntata del 12 novembre ha rappresentato una vera e propria sfida per Andrea Delogu, che ha dovuto affrontare il palco dopo due settimane di assenza. In un contesto lavorativo come quello di Ballando, ha trovato in Nikita Perotti un punto di riferimento emotivo. Dopo la precedente esibizione, Delogu ha raccontato di aver avuto difficoltà a dormire, tanto da decidere di contattare il suo maestro alle quattro del mattino. “Erano le 4 del mattino e non riuscivo a dormire, gli ho scritto per dirgli che quello che stiamo vivendo non è TV, è la vita. E che io sono contenta che lo stiamo affrontando insieme,” ha spiegato.

La conduttrice ha anche affermato che Perotti è entrato a far parte del suo “cerchio ristretto di persone”, sottolineando come eventi più grandi di loro abbiano contribuito a unirli piuttosto che allontanarli. Pur non facendo riferimento a una relazione romantica, Delogu ha ammesso: “Non so che cosa saremo, sicuramente quando lavoriamo io rido e ne ho così bisogno.” Ha anche aggiunto: “Di solito monto dei muri perché per me ci sono dei pudori che è importante mantenere, e invece poi è stato più bello.”

La sintonia tra Delogu e Perotti non è passata inosservata ai giudici del programma, che hanno notato la loro affinità durante le esibizioni. In particolare, Guillermo Mariotto e Fabio Canino hanno elogiato il loro ballo, premiandoli con voti molto alti. Questo riconoscimento da parte dei giudici ha ulteriormente rafforzato l’idea che il loro legame vada oltre il semplice rapporto di insegnante e allievo.

Il percorso di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle non è stato solo una competizione, ma anche un viaggio personale di crescita e resilienza. La sua capacità di affrontare la perdita del fratello e di trovare conforto nel ballo e nella compagnia di Perotti ha ispirato molti. La trasmissione, infatti, si è trasformata in un palcoscenico non solo per le performance artistiche, ma anche per la condivisione di esperienze di vita autentiche.

La presenza di Delogu a Ballando rappresenta un esempio di come l’arte possa fungere da terapia e da mezzo per affrontare le difficoltà. Attraverso il ballo, ha potuto esprimere le sue emozioni e connettersi con il pubblico in un modo profondo e significativo. La sua esperienza dimostra che, anche nei momenti più bui, è possibile trovare speranza e sostegno attraverso le relazioni umane.



