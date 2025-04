Angelo Vitale muore soffocato da una fetta di prosciutto: oggi l’addio a Sora

Nella giornata di Pasqua, il 20 aprile 2025, si è verificata una tragica fatalità che ha colpito la famiglia di Angelo Vitale, un cinquantenne di Sora, in provincia di Frosinone. Mentre si trovava a pranzo con i suoi familiari, Vitale ha iniziato a soffocare mentre stava mangiando una fetta di prosciutto. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.





L’incidente è avvenuto durante una celebrazione familiare, un momento di gioia che è rapidamente degenerato in tragedia. I familiari di Vitale, accortisi della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti, un’ambulanza e un’auto medica sono giunte sul posto, accompagnate da una pattuglia dei carabinieri.

Purtroppo, gli operatori del 118 non sono riusciti a salvare la vita di Angelo Vitale. Nonostante i loro sforzi, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Vitale, che avrebbe compiuto 50 anni tra qualche mese, è morto a causa del soffocamento.

I funerali di Angelo Vitale sono stati programmati per questa mattina, martedì 22 aprile, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale di Valleradice a Sora. La comunità si sta preparando a dare l’ultimo saluto all’uomo, e sono attesi amici e parenti per unirsi ai familiari in questo momento di dolore. Sul manifesto funebre, la famiglia ha espresso una richiesta particolare: “Non fiori, ma opere di bene.”

L’episodio ha suscitato una grande commozione nella comunità locale, evidenziando le fragilità della vita e l’imprevedibilità degli eventi. La Pasqua, che per molti rappresenta un momento di festa e di condivisione, si è trasformata in un ricordo straziante per i cari di Vitale.

La morte per soffocamento durante un pasto è una situazione che può verificarsi in qualsiasi contesto, ma è particolarmente drammatica quando avviene in un momento di convivialità. Questo incidente mette in luce l’importanza di prestare attenzione durante i pasti, specialmente in presenza di persone che potrebbero avere difficoltà a deglutire.

In situazioni simili, è fondamentale conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree, che possono rivelarsi salvavita. La Croce Rossa e altre organizzazioni sanitarie offrono corsi di formazione per insegnare a riconoscere i segni di soffocamento e come intervenire in modo efficace.

La famiglia di Angelo Vitale ha chiesto rispetto per il loro dolore in questo momento difficile, invitando tutti a ricordare il cinquantenne per la sua vita e il suo spirito. La comunità di Sora si unisce al lutto, rendendo omaggio a un uomo che ha lasciato un segno nella vita di chi lo ha conosciuto.

Mentre ci si prepara per i funerali, i ricordi di Vitale e i momenti trascorsi insieme alla sua famiglia saranno al centro delle commemorazioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per i suoi cari e per la comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande tristezza.