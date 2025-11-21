Anna Kepner trovata morta in crociera, sospettato il fratellastro 16enne che ha passato la notte accanto al corpo





Il caso di Anna Kepner, la giovane cheerleader trovata morta a bordo della nave da crociera Carnival Horizon, ha preso una piega inquietante. Il principale sospettato per la sua morte è il fratellastro di 16 anni, che ha raccontato alle autorità di essersi addormentato a pochi passi dalla sorella. Non trovandola nella cabina, ha pensato che fosse andata a trovare i genitori. La tragedia si è consumata durante una vacanza con la famiglia, e le circostanze della morte di Anna stanno suscitando un crescente interesse da parte dei media e dell’opinione pubblica.





Secondo le ricostruzioni fornite dal giovane, la sera del 6 novembre, Anna avrebbe lasciato anticipatamente la sala da pranzo dove stava cenando con i familiari, tra cui i suoi due fratelli di 18 e 15 anni e il fratellastro di 16. La ragazza avrebbe manifestato un leggero malessere e ha dichiarato di voler tornare nella sua cabina. Da quel momento, di lei non si è più avuta traccia. Il fratellastro, rientrato a notte fonda, si sarebbe addormentato vicino al corpo di Anna, che è stata successivamente scoperta da un addetto alle pulizie, nascosta sotto il letto della cabina.

Con il proseguire delle indagini, il fratellastro è diventato il principale sospettato. Il più giovane dei tre ragazzi era uscito poco dopo cena per scattare alcune fotografie, mentre l’altro non è tornato nella sua stanza per l’intera serata. Gli investigatori hanno esaminato attentamente la versione fornita dal ragazzo e hanno notato delle discrepanze. Nonostante il giovane avesse dichiarato di non aver trovato Anna nella stanza, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la ragazza solo al momento del suo rientro in cabina. Dopo aver chiuso la porta dietro di sé, Anna non è più uscita, e l’unico a rientrare nella stanza è stato proprio il fratellastro di 16 anni.

La situazione si complica ulteriormente con il fatto che, mentre le indagini continuano, il ragazzo vive attualmente a casa di un parente della madre. Le autorità stanno cercando di chiarire cosa sia realmente accaduto e quali siano le responsabilità del giovane. La morte di Anna Kepner ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche la comunità e gli amici che la conoscevano. La giovane era molto amata e la sua scomparsa ha sollevato domande su come sia potuto accadere un evento così tragico durante una vacanza.

Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali, e gli inquirenti stanno raccogliendo prove e testimonianze per fare luce sulla vicenda. La polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e ha interrogato i membri della famiglia e altri passeggeri della nave per ottenere ulteriori informazioni. La situazione è delicata e le autorità stanno procedendo con cautela, dato il coinvolgimento di un minore e le implicazioni legali che ne derivano.

Mentre il fratellastro di Anna si trova al centro delle indagini, i familiari della ragazza stanno vivendo un momento di grande dolore e confusione. La perdita di una figlia è un evento devastante, e la possibilità che ci siano state responsabilità all’interno della famiglia rende la situazione ancora più complessa. Gli amici e i conoscenti di Anna hanno espresso il loro cordoglio e la loro incredulità di fronte a quanto accaduto, ricordando la giovane come una persona vivace e piena di vita.



