Anna Oxa fa il suo rientro in Rai, e i giudici di The Voice Senior la riconoscono al volo

È tornato in onda The Voice Senior, il talent show di successo condotto da Antonella Clerici, con una nuova edizione che ha debuttato su Rai1 venerdì 21 febbraio. La prima puntata ha riservato momenti sorprendenti, un elemento distintivo di questa trasmissione, e tra gli aspiranti artisti si è esibita anche Anna Oxa. La sua presenza ha immediatamente catturato l’attenzione dei quattro giudici: Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè, che hanno girato le loro sedie per ascoltare la sua performance.





Anna Oxa ha scelto di cantare “Un’emozione da poco”, un brano iconico che ha messo in evidenza il suo talento e la sua presenza scenica. I giudici hanno riconosciuto subito la cantante, con Arisa che si è girata per prima, seguita da Clementino e Gigi D’Alessio. Ultima a voltarsi è stata Loredana Bertè. Tuttavia, la partecipazione di Oxa è stata un’ospitata e non una vera e propria audizione per il talent show. Dopo la sua esibizione, l’artista si è unita ai giudici per commentare le performance degli aspiranti concorrenti che si sono esibiti dopo di lei.

Questo ritorno in televisione segna un momento significativo per Anna Oxa, che era assente dal piccolo schermo da diversi mesi. La sua ultima apparizione risale al Festival di Sanremo 2023 e all’intervista rilasciata a Belve nello stesso mese. Durante il periodo di assenza, Oxa ha lasciato intendere, tramite messaggi ambigui, di aver subito ostacoli da parte di una figura dirigenziale della Rai, senza mai rivelarne il nome. È tornata in scena a dicembre 2023, quando ha partecipato a un’intervista con Mara Venier per il programma Domenica In, dove ha avuto modo di raccontarsi e chiarire alcuni aspetti della sua carriera.

Il Festival di Sanremo 2023 si era rivelato un’esperienza complessa per Anna Oxa. Dopo la manifestazione, la cantante era stata oggetto di critiche, in particolare da parte di Fedez, che l’aveva definita “maleducata”. Inoltre, si erano diffusi rumors su presunti scontri con altri artisti, tra cui Madame, che successivamente aveva smentito tali affermazioni. Oxa aveva anche disertato il green carpet davanti all’Ariston e un’ospitata da Mara Venier a Domenica In, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla sua assenza.

La presenza di Anna Oxa a The Voice Senior ha quindi rappresentato non solo un ritorno sul palcoscenico, ma anche un’opportunità per riavvicinarsi al pubblico e ai suoi fan. La sua esibizione ha suscitato entusiasmo e curiosità, dimostrando che, nonostante le difficoltà e le controversie, il suo talento resta indiscusso. La scelta di cantare un brano così significativo per la sua carriera ha reso il momento ancora più toccante, sia per i giudici che per il pubblico a casa.

La conduzione di Antonella Clerici continua a portare un’atmosfera calorosa e accogliente al programma, rendendo The Voice Senior un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del talento. Con la presenza di artisti di diverse generazioni e il supporto di giudici esperti, il format si conferma come una piattaforma ideale per scoprire nuove voci e talenti.

Il ritorno di Anna Oxa e la sua performance a The Voice Senior sono un segnale positivo per i suoi fan, che sperano di vederla nuovamente in prima linea nel mondo della musica. La sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico rimane una delle sue caratteristiche distintive, e la sua partecipazione al talent show potrebbe aprire nuove porte per la sua carriera.

Concludendo, l’edizione di quest’anno di The Voice Senior promette di essere ricca di sorprese e momenti emozionanti, e la presenza di artisti come Anna Oxa non fa che aumentare l’aspettativa. Gli appassionati di musica possono attendere con interesse le prossime puntate, sperando di vedere altre esibizioni memorabili e scoperte sorprendenti.