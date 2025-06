Anna Tatangelo ha annunciato la sua seconda gravidanza attraverso un post su Instagram. Il padre potrebbe essere Giacomo Buttaroni, allenatore della Roma City FC, ma la relazione non è ufficiale

Con un messaggio emozionante condiviso sui social, Anna Tatangelo ha rivelato di essere in dolce attesa per la seconda volta. La cantante, già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio, ha espresso tutta la sua gioia per questo momento speciale. Nonostante non ci siano conferme ufficiali, il padre del bambino potrebbe essere Giacomo Buttaroni, allenatore della Roma City FC, con cui l’artista è stata avvistata lo scorso novembre 2024.





Nel suo post su Instagram, Anna Tatangelo ha scritto: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”. Parole che hanno subito attirato l’attenzione dei fan e dei media, confermando una nuova fase della sua vita.

Anna Tatangelo, nata a Sora e conosciuta per il suo talento musicale, è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata. Dopo la fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio, durata oltre un decennio, l’artista ha avuto una breve relazione con il modello Mattia Narducci, terminata circa un anno fa. Negli ultimi mesi, però, è stata fotografata in compagnia di Giacomo Buttaroni, alimentando le voci su una possibile relazione tra i due.

Giacomo Buttaroni, originario di Roma, è una figura lontana dal mondo dello spettacolo. Allenatore della Roma City FC e fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur, conduce una vita riservata e poco esposta ai riflettori. Non è chiaro quando sia iniziata la frequentazione con Anna Tatangelo, ma le prime indiscrezioni sono emerse dopo che i due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Diva e Donna nel novembre 2024.

Nonostante le immagini abbiano fatto il giro del web, né Tatangelo né Buttaroni hanno mai confermato ufficialmente la loro relazione. La scelta di mantenere il rapporto lontano dai media potrebbe essere legata al desiderio di proteggere la loro privacy e quella delle persone a loro vicine.

Il primo figlio di Anna Tatangelo, Andrea, è nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio. La cantante ha sempre mostrato un forte legame con il figlio, condividendo spesso momenti della loro quotidianità sui social. Ora, con l’arrivo del secondo figlio, si apre un nuovo capitolo nella vita dell’artista.

Mentre i fan attendono ulteriori dettagli sulla gravidanza e sulla possibile reazione del futuro papà, resta da vedere se nei prossimi giorni arriveranno dichiarazioni ufficiali da parte di Giacomo Buttaroni. Per ora, l’annuncio di Anna Tatangelo rappresenta un momento di gioia e speranza per l’artista e i suoi seguaci.

L’attenzione mediatica sulla cantante continua a crescere, ma lei sembra determinata a vivere questa nuova esperienza con serenità. Le parole condivise sui social riflettono il suo desiderio di concentrarsi sull’amore per il nascituro e sulla costruzione di un futuro pieno di affetto e protezione.

In attesa di ulteriori sviluppi, i fan di Anna Tatangelo non mancano di farle sentire il loro sostegno attraverso messaggi e commenti sui social network. Questo nuovo capitolo della sua vita promette di essere ricco di emozioni e novità per una delle artiste più amate del panorama musicale italiano.