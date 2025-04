Anna Tatangelo: “Insegno a mio figlio il rispetto per la compagna di suo padre. Lo faccio per lui, non per Gigi”

Anna Tatangelo, cantante di 38 anni, ha rilasciato un’intervista profonda a Luca Casadei per il podcast One More Time, in cui ha aperto il suo cuore su vari aspetti della sua vita. L’artista, cresciuta in una famiglia numerosa con i genitori e tre fratelli, ha parlato della sua infanzia e della carriera musicale che ha iniziato in giovane età. La sua popolarità è esplosa dopo la vittoria al Festival di Sanremo quando aveva solo 15 anni, un traguardo che ha segnato l’inizio di un percorso artistico di successo.





Nel corso dell’intervista, Tatangelo ha affrontato anche la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, un legame che è iniziato quando lei aveva 18 anni e lui 30 di più. Da questa relazione è nato il loro unico figlio, Andrea, che oggi ha 15 anni e rappresenta il centro della vita di Anna. Nonostante la separazione avvenuta dopo 15 anni di relazione, D’Alessio ha continuato a far parte della vita di Tatangelo, avendo recentemente avuto altri due figli con la nuova compagna, Denise Esposito.

Casadei ha posto a Tatangelo una domanda delicata riguardo alla reazione di Andrea rispetto alla nuova vita del padre e alla nascita dei suoi fratelli. La risposta di Anna ha rivelato il suo approccio educativo e affettivo: “Questa è una domanda difficile. Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di fare capire le cose”. Ha continuato spiegando che non affronta la questione per il bene di Gigi, ma per quello di Andrea: “Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea. Gli dico ‘sono i tuoi fratelli e le tue sorelle, è una cosa bella perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà’. Queste sono le cose che sente dalla mamma”.

Tatangelo ha poi riflettuto sulla sua esperienza con D’Alessio, sottolineando come la sua situazione fosse complessa, avendo vissuto “una guerra interna in cui io ero ‘la donna’ e ho visto come questo facesse male a me, a Gigi e ai figli”. Ha quindi messo in evidenza l’importanza del rispetto, affermando che suo figlio deve portare rispetto anche per la nuova compagna di D’Alessio.

Riguardo alla sua vita sentimentale attuale, Tatangelo ha espresso la volontà di procedere con cautela. “La persona che mi sta vicino deve rispettare un puzzle già fatto. Ho la mia casa, mio figlio, il lavoro. Se devi minacciare quello che mi sono costruita… No. Ho molta meno pazienza rispetto a prima”. Queste parole evidenziano la sua determinazione nel proteggere ciò che ha costruito nel corso degli anni.

In merito al passato, Tatangelo ha dichiarato di non avere rimpianti: “Non rimpiango nulla del passato, ma se dovessi vivere una storia del genere oggi o non la vivrei, o la vivrei in maniera diversa”. Questa affermazione riflette la sua crescita personale e il suo approccio maturo verso le relazioni.

L’intervista ha offerto uno spaccato della vita di Anna Tatangelo, mettendo in luce non solo le sfide affrontate nel suo percorso professionale e personale, ma anche il suo impegno come madre. La cantante ha dimostrato di avere una visione chiara riguardo alla sua vita e alle relazioni, enfatizzando l’importanza del rispetto e della comunicazione aperta con suo figlio.