Anna Zhang regina di Masterchef 14: “Ho scoperto la mia strada”

La finale della quattordicesima edizione di Masterchef si è svolta giovedì 27 febbraio, con Anna Zhang che ha trionfato sui concorrenti Jack Canevali e Simone Grazioso. Il programma, condotto da Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, ha visto la partecipazione dell’ospite speciale, lo chef tristellato Mauro Colagreco, che ha ideato la Mistery Box e l’Invention Test per l’episodio finale. Zhang ha colpito la giuria con il suo raffinato menu degustazione intitolato “L’Eden di Yi Lan”.





Con la vittoria, Anna Zhang non solo ha ottenuto il prestigioso titolo di vincitrice di Masterchef 14, ma ha anche conquistato un premio in denaro di 100.000 euro in gettoni d’oro. Inoltre, la sua vittoria le garantirà la pubblicazione di un libro di ricette con l’editore Baldini+Castoldi e l’accesso a un corso di alta formazione presso la Scuola di Cucina ALMA. Questi riconoscimenti rappresentano un importante passo avanti nella sua carriera culinaria.

Nata 32 anni fa a Milano, Anna Zhang attualmente risiede a Venezia. La sua storia è caratterizzata da un background multiculturale, poiché i suoi genitori emigrarono dalla Cina in cerca di opportunità, in un periodo in cui vigeva la “legge del figlio unico”. Questo contesto ha influenzato profondamente il suo approccio alla cucina. Zhang ha sempre nutrito un grande sogno: aprire un ristorante che rispetti l’ambiente e ricevere una Stella Verde. La sua passione per la cucina è radicata nella sua infanzia, dove ha appreso i segreti della cucina orientale dalla madre, per poi espandere le sue conoscenze alla tradizione culinaria europea.

Anna Zhang ha conquistato i giudici con il suo menu degustazione “L’Eden di Yi Lan”, che ha saputo distinguersi per creatività e sapori. La finale ha visto un’intensa competizione, ma la giovane chef è riuscita a superare le aspettative, battendo Simone e Jack. Al momento della proclamazione, Zhang si è lasciata andare a un pianto di gioia tra le braccia dei suoi genitori, esprimendo la sua emozione e gratitudine. “Non ci credo, finalmente ho trovato la mia strada. Non vorrò mai fare altro nella vita, se non esprimermi attraverso la cucina”, ha dichiarato ai microfoni di Masterchef 14.

Le prove che hanno portato alla sua vittoria sono state impegnative e hanno richiesto non solo abilità culinarie, ma anche creatività e capacità di gestione del tempo. Zhang ha dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per emergere in un ambiente competitivo come quello di Masterchef. La sua determinazione e il suo talento hanno colpito la giuria, composta da esperti del settore, che ha riconosciuto il suo potenziale.

La vittoria di Anna Zhang rappresenta un momento significativo non solo per lei, ma anche per tutti coloro che seguono il programma. La sua storia è un esempio di come la passione e la perseveranza possano portare a risultati straordinari. Il pubblico ha accolto con entusiasmo la sua affermazione e molti la vedono come una fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di cuochi.

Mentre Zhang si prepara per il suo futuro nel mondo della ristorazione, il suo nome si unisce a quelli di altri grandi chef che hanno calcato il palcoscenico di Masterchef. La sua avventura è solo all’inizio, e i prossimi passi la porteranno verso nuove sfide e opportunità. La comunità culinaria attende con interesse di vedere come si svilupperà la sua carriera e quali innovazioni porterà nel panorama gastronomico.