Ansia a Napoli e Avellino per la scomparsa di due donne: Domenica Mazzarella, vista l’ultima volta a Frattamaggiore, e la 20enne Francesca De Vivo, scomparsa ad Avellino

Sono momenti di grande apprensione nella provincia di Napoli per la misteriosa scomparsa di Domenica Mazzarella. La donna, secondo le informazioni disponibili, si era recata presso l’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore, ma da quel momento non si hanno più sue notizie. Le circostanze che hanno portato alla sua sparizione non sono ancora chiare e le autorità stanno indagando per ricostruire gli eventi.





Numerosi appelli sono stati lanciati attraverso i social network, tra cui anche quello del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha contribuito a diffondere la notizia. Al momento della sua scomparsa, Domenica Mazzarella indossava una canotta nera e pantaloncini verdi. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine o l’ospedale di Frattamaggiore.

Parallelamente, cresce l’inquietudine ad Avellino per la scomparsa di Francesca De Vivo, una giovane ventenne di cui non si hanno più notizie dal 20 giugno scorso. La ragazza soffre di gravi problemi di salute che richiedono cure specifiche, ma avrebbe lasciato a casa i medicinali necessari, aumentando così le preoccupazioni per il suo stato di salute.

In questi dodici giorni, molteplici appelli sono stati condivisi sui social media per sensibilizzare l’opinione pubblica e cercare aiuto nella ricerca di Francesca De Vivo. Tra le voci che si sono unite a questa causa c’è anche quella della sindaca di Avellino, Laura Nargi, che ha chiesto il supporto della comunità per diffondere la notizia e ha invitato tutti a condividere una foto della giovane scomparsa.

Le due vicende hanno scosso profondamente le comunità locali, che si sono mobilitate per supportare le famiglie delle donne scomparse e collaborare con le autorità nella speranza di ritrovarle al più presto. Le indagini proseguono senza sosta, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle circostanze delle sparizioni e riportare a casa incolumi entrambe le donne.