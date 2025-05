Antonella Moretti non ha ricevuto un invito nello studio dell’Isola dei famosi dopo la sua uscita, l’appello a Mediaset

La produzione de L’Isola dei Famosi ha scelto di adottare una linea più rigida nei confronti dei partecipanti che decidono di ritirarsi anticipatamente dal reality show. I naufraghi che lasciano il programma prima del termine non avranno la possibilità di essere presenti in studio durante le dirette settimanali. Questa decisione è stata interpretata come una forma di “sanzione” per scoraggiare l’abbandono da parte dei concorrenti, un fenomeno che sembra essere in aumento. Tra coloro che non potranno partecipare alle puntate in studio figurano Antonella Mosetti, Spadino, Angelo Famao, Camilla Giorgi, Nunzio Stancampiano e Leonardo Brum.





La scelta della produzione ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare da parte dei familiari di alcuni ex naufraghi. Massimiliano Mosetti, fratello di Antonella Mosetti, ha espresso il proprio disappunto per l’esclusione della sorella, ritenendola ingiusta. In un’intervista rilasciata a MowMag, ha dichiarato: “Antonella non è stata invitata e non lo trovo affatto giusto. Ha abbandonato il gioco per un motivo molto serio: sta ancora affrontando il dolore per la perdita di nostro padre, venuto a mancare lo scorso dicembre dopo quattro anni di malattia progressiva. Negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate visibilmente, fino al giorno in cui ci ha lasciati. Lei gli era legatissima, avevano un rapporto quasi simbiotico, e questa ferita non si è ancora rimarginata. (…) E ci tengo a precisare: Antonella non si è inventata una scusa per andarsene, ha lasciato perché stava davvero male”.

L’intervento di Massimiliano Mosetti non si è fermato qui. Ha aggiunto che secondo lui, alcuni concorrenti ancora in gara utilizzano una strategia diversa per evitare di ritirarsi ufficialmente, sfruttando l’infermeria del programma. “Mia sorella è stata poco furba perché invece di ritirarsi, avrebbe potuto fare la spola avanti e indietro dall’infermeria”, ha affermato. Ha poi fatto riferimento ad altri naufraghi, sostenendo: “Sto vedendo, per esempio, che Teresanna Pugliese lo fa spesso. Come, negli ultimi giorni, anche Carly e Dino Giarrusso. Ecco, quella è una buona strategia per andarsene senza ritirarsi: tra mosquitos – Antonella è piena di bolle, soprattutto sulle braccia! –, mancanza di cibo e colpi di calore, i medici del reality trovano sempre e inevitabilmente qualche valore sballato. A furia di tornarci, i dottori possono benissimo decidere di mandarti a casa perché non sei nelle condizioni fisiche di proseguire il gioco. Così eviti ‘l’onta’ del ritiro. Ma mia sorella è troppo onesta per fare una cosa del genere. Appena non ce l’ha più fatta, pur provando a resistere, non si è prestata a giochetti e ha deciso di abbandonare”.

Inoltre, Massimiliano Mosetti ha voluto sottolineare che, a suo avviso, alcune delle motivazioni dietro gli abbandoni di altri concorrenti potrebbero essere meno giustificabili rispetto a quelle della sorella. Ha dichiarato: “Gli altri due avranno pensato che fosse più conveniente guadagnare con serate in discoteca o con le attività sui social, evitando così la fatica e le difficoltà del reality”. Un chiaro riferimento a Spadino e Nunzio Stancampiano, anch’essi esclusi dalla possibilità di partecipare alle dirette in studio.

La decisione del programma di escludere gli ex concorrenti rinunciatari dalle puntate in studio sembra quindi destinata a far discutere ancora a lungo. Da un lato, c’è la volontà della produzione di preservare l’integrità del gioco e incentivare i naufraghi a resistere alle difficoltà del reality; dall’altro, emergono le critiche di chi ritiene che ogni caso andrebbe valutato singolarmente, tenendo conto delle motivazioni personali che spingono i partecipanti ad abbandonare.