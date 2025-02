Antonella Mosetti: “Poso senza veli su OnlyFans, ma niente film a luci rosse. Ho detto no a 50mila euro per un video.”

Antonella Mosetti racconta la sua esperienza su OnlyFans, le richieste più strane e i suoi paletti, nel programma Storie di Donne al Bivio con Monica Setta.





Antonella Mosetti sarà ospite di Monica Setta nella puntata di Storie di Donne al Bivio in onda il 5 febbraio, dove la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip parlerà della sua esperienza su OnlyFans, piattaforma per cui è stata una delle prime in Italia a aprire un profilo. Con contenuti a luci rosse, Mosetti ha scelto di entrare in questo mondo non solo per i guadagni, ma anche per superare le difficoltà legate alla sua immagine pubblica.

Durante l’intervista, Antonella Mosetti ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad aprire un profilo su OnlyFans: “Mi chiedono tutti di OnlyFans”, ha detto, rivelando anche alcune delle richieste più strane ricevute. “Una volta mi hanno chiesto la foto di una gamba cosparsa di miele, e qualcuno mi dà anche 2 mila euro per l’immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba”, ha aggiunto, parlando della curiosità e delle richieste bizzarre che arrivano dai suoi follower.

Nonostante il successo, Mosetti ha chiarito di aver imposto dei limiti precisi su quello che è disposta a fare: “Faccio nudo, ma mi sono messa dei paletti”, ha affermato. Il medico ha rivelato che le è stato proposto un video hard per 50 mila euro, ma ha prontamente rifiutato: “Non mi interessa fare queste cose, le disprezzo e non lo farò mai”, ha sottolineato, ribadendo la sua volontà di non oltrepassare certi confini.

Mosetti, che è stata vista spesso come una “pecora nera” per aver aperto un profilo OnlyFans, ha raccontato anche come la sua immagine sia stata distorta nel tempo: “Prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fino dove arrivare”, ha spiegato con determinazione.

Nel corso dell’intervista, la showgirl ha anche parlato della sua vita sentimentale e dei suoi amori passati. Ha raccontato del rapporto con Aldo Montano, con cui ha vissuto un periodo difficile, e della perdita di un bambino. Ha poi parlato anche del matrimonio con Alex Nuccetelli, padre di sua figlia Asia, e del recente termine della sua relazione con un compagno francese. “Da quando ho perso mio padre, tutto è cambiato. Ho sofferto troppo per poter soffrire ancora a causa di un amore difficile”, ha concluso, rivelando un cambiamento nel suo approccio all’amore e alla vita.

L’intervista a Antonella Mosetti offre uno spaccato intimo e sincero di una delle figure più controverse dello spettacolo italiano, mettendo in luce la sua forza e le sue decisioni personali, purtroppo spesso giudicate troppo in fretta.