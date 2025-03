“Appena usciti e già finita”. Grande Fratello, il segnale preoccupante su Shaila e Lorenzo

Una svolta inaspettata nel rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta facendo discutere i fan del Grande Fratello. Dopo l’eliminazione dal programma, Shaila, ex velina e concorrente della Casa, ha condiviso sui social le sue prime impressioni, ma alcuni dettagli hanno sollevato dubbi sul futuro della coppia. La ballerina, uscita dal reality dopo sei mesi e mezzo di permanenza, ha inviato un messaggio vocale al suo gruppo su Instagram, esprimendo emozioni contrastanti per la fine dell’esperienza.





“Buongiorno universo. Italiani buongiorno. Ciao ragazzi, a tutti. Volevo dirvi che va tutto bene. Sono tornata. Sei mesi e mezzo fuori dal mondo, è stranissimo”, ha dichiarato Shaila ai suoi follower, lasciando intendere una sensazione di straniamento per il ritorno alla normalità. Successivamente, ha aggiunto: “Grazie di cuore a chiunque mi abbia seguita e sostenuta nel bene e nel male, in tutte le sue forme. Vi abbraccio tantissimo e vi mando un bacio enorme”.

Nonostante le parole rassicuranti, alcune indiscrezioni suggeriscono che Shaila stia vivendo momenti di difficoltà. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la ballerina sarebbe apparsa molto turbata dopo la sua eliminazione, soprattutto per il risultato della sfida contro Helena Prestes. Una fonte vicina ha rivelato che Shaila avrebbe pianto a lungo, mostrando grande delusione non solo per l’esito del televoto, ma anche per le tensioni vissute fuori dagli studi. “Era nerissima e ha pianto molto, soprattutto per Lorenzo e per aver perso contro Helena. Fuori dagli studi, ha avuto anche uno scontro con alcune fan di Zeudi che l’hanno insultata”, ha raccontato la fonte.

Il rapporto tra Shaila e Lorenzo Spolverato, che sembrava solido durante il programma, potrebbe essere messo alla prova. L’esperto di Grande Fratello Amedeo Venza ha condiviso su Instagram alcune informazioni che alimentano i dubbi: “Shaila ha chiesto di poter fare recapitare una lettera a Lorenzo! Una persona molto vicina mi fa sapere che uscita dal programma è un po’ in crisi con i sentimenti verso Lollo. Influenzata anche da persone a lei care! Lunedì dovrebbe esserci un confronto!”.

Un altro dettaglio che ha attirato l’attenzione dei fan riguarda un presunto “bug” sui social. Molti hanno notato che Shaila non segue Lorenzo su Instagram, alimentando speculazioni sullo stato della loro relazione. Secondo alcune interpretazioni, questo potrebbe essere semplicemente legato alla gestione dei canali social della ballerina durante la sua permanenza nella Casa, affidata ai suoi collaboratori. Tuttavia, altri sostengono che questo sia un segnale di una crisi più profonda. “Ecco come finisce il grande amore tra questi due falsi, due giorni fuori è l’ha già cestinato”, ha commentato un utente sui social, riflettendo il sentimento di delusione di alcuni fan.