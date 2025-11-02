“Arianna Meloni si candida” – Colpo di scena: la sorella di Giorgia sorprende tutti e agita il partito





In un clima di fermento politico, il nome di Arianna Meloni sta guadagnando attenzione all’interno di Fratelli d’Italia. La sorella della premier Giorgia Meloni sembra pronta a intraprendere la strada della candidatura parlamentare, con l’intenzione di ottenere un seggio al Senato. Questa eventualità, se confermata, potrebbe rappresentare un cambiamento importante per la destra italiana e il futuro del governo.





Fino ad oggi, Arianna Meloni è stata una figura discreta ma influente nel partito, spesso descritta come una “regista silenziosa” capace di orchestrare strategie senza cercare i riflettori. Tuttavia, il suo contributo politico è stato significativo e ha avuto un ruolo chiave nel rafforzare Fratelli d’Italia fin dalle sue origini. La sua presenza costante durante le riunioni strategiche, il suo impegno nel tesseramento nazionale e la direzione della segreteria politica hanno consolidato la sua posizione all’interno del partito.

Un momento cruciale nella sua carriera è stata la partecipazione alla celebrazione del cinquantesimo anniversario della NIAF (National Italian American Foundation) a Washington, dove Arianna Meloni ha rappresentato Fratelli d’Italia come capo delegazione informale. Questa scelta ha sorpreso molti, data la presenza di figure di alto profilo come ministri e parlamentari, ma ha anche sottolineato la crescente importanza di Arianna nel progetto politico della sorella.

Negli ultimi tempi, Arianna Meloni ha intensificato la sua attività pubblica e gli impegni ufficiali. Dopo aver partecipato alla presentazione delle liste provinciali a Lecce in vista delle elezioni regionali, è attesa a Castel Sant’Angelo per l’evento annuale di Atreju, la festa storica di Fratelli d’Italia. La sua agenda è sempre più orientata verso un ruolo di primo piano nella politica italiana.

Fonti interne al partito descrivono Arianna Meloni come una persona metodica e preparata, che studia l’inglese e approfondisce questioni economiche complesse. Si confronta regolarmente con figure chiave come Francesco Filini e Giovanbattista Fazzolari, dimostrando così la sua attenzione ai dettagli e la preparazione per un possibile futuro istituzionale. Le sue riunioni nella storica sede di via della Scrofa sono emblematiche del suo approccio meticoloso.

Cinquantenne e sorella maggiore di Giorgia Meloni, Arianna è cresciuta politicamente tra Garbatella e Colle Oppio. È nota per il suo rigore, la lealtà e la capacità di mediazione, avendo costruito un rapporto diretto con i militanti pur mantenendo un profilo riservato. Dopo la separazione dal ministro Francesco Lollobrigida, con cui ha due figlie, Arianna ha trovato un nuovo equilibrio personale e politico, che segna una fase di crescente autonomia. Sebbene viva ancora nello stesso appartamento, questa scelta è vista come un segnale di emancipazione e distacco dalle etichette di “moglie di” o “sorella di”.

Per anni, Arianna Meloni ha sostenuto che “si può fare politica anche dalle retrovie”, ma ora sembra che un passo avanti sia inevitabile. Le pressioni interne al partito si fanno sentire, e dopo aver rifiutato in passato una candidatura alle elezioni europee e la guida delle liste per le regionali del Lazio, la sua discesa in campo appare imminente.

Nessuno all’interno di Fratelli d’Italia sembra più disposto a negare questa possibilità. Anzi, tra i vertici del partito cresce la convinzione che una figura come Arianna possa garantire continuità e stabilità, qualità fondamentali in vista delle elezioni politiche del 2027.

Arianna Meloni rappresenta l’anima più identitaria della destra italiana. È stata una delle voci contrarie alla proposta di rimuovere la fiamma tricolore dal simbolo del partito, affermando con decisione: “È più facile che esca lui dal partito.” Questa frase è diventata un simbolo tra i militanti, testimoniando il suo forte legame con le origini di Fratelli d’Italia.



