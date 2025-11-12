Arrestato nel Varesotto Elia Del Grande: finita la fuga del 50enne condannato per la ‘strage dei fornai





È stato arrestato Elia Del Grande, il 49enne che era evaso dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia alla fine di ottobre. L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri di Varese e Modena, con il supporto del Ros di Milano, che hanno condotto un’accurata attività info-investigativa. L’arresto è avvenuto nella sua abitazione nel comune di Cadrezzate, in provincia di Varese.





Del Grande era stato collocato nella struttura di Castelfranco Emilia dal Tribunale di Varese dopo aver scontato una condanna di 30 anni per l’omicidio di tre familiari, un crimine avvenuto nel gennaio del 1998, noto come la “Strage dei fornai”. In quel tragico evento, Del Grande aveva ucciso i suoi genitori e il fratello, un fatto che ha scosso l’opinione pubblica e ha avuto un ampio risalto mediatico.

L’uomo era stato ammesso alla misura di sicurezza della libertà vigilata presso la casa-lavoro, ma il 30 ottobre scorso era riuscito a fuggire, dando inizio a una ricerca da parte delle forze dell’ordine. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di raccogliere informazioni utili per localizzare Del Grande, portando al suo arresto.

Dopo la fuga, le autorità avevano attivato una serie di misure per rintracciare l’evaso, considerando il suo passato criminale e la gravità dei reati commessi. La fuga di Del Grande aveva sollevato preoccupazioni non solo per la sua sicurezza, ma anche per quella della comunità. Gli investigatori avevano intensificato il monitoraggio di potenziali avvistamenti e contatti che l’uomo poteva avere.

La “Strage dei fornai” è stata un caso che ha segnato profondamente la cronaca italiana, non solo per la brutalità del crimine, ma anche per le sue conseguenze legali e sociali. Del Grande, dopo aver scontato 25 anni di carcere, era stato considerato per la libertà vigilata, un’opzione che ha sollevato dibattiti sulla gestione dei detenuti con un passato così violento.

L’arresto avvenuto a Cadrezzate segna un importante passo per le autorità, che hanno lavorato instancabilmente per riportare sotto controllo una situazione potenzialmente pericolosa. I Carabinieri hanno comunicato che l’operazione è stata il risultato di un lavoro di squadra, che ha coinvolto diverse unità e ha richiesto tempo e risorse per essere portata a termine.

Al momento dell’arresto, Del Grande non ha opposto resistenza e si è mostrato collaborativo con le forze dell’ordine. Sarà ora sottoposto a interrogatori per chiarire le circostanze della sua evasione e per valutare eventuali complicità o aiuti esterni che possa aver ricevuto durante il periodo di latitanza.

La vicenda di Elia Del Grande pone interrogativi sulla sicurezza delle strutture penitenziarie e sulla valutazione dei detenuti in libertà vigilata. La sua fuga ha messo in luce le vulnerabilità del sistema, spingendo le autorità a rivedere e rafforzare le procedure di monitoraggio e controllo per i detenuti in regime di libertà condizionata.



