Artur Jorge dimentica il cellulare acceso: la moglie sente l’amante e lo lascia dopo 30 anni

In Brasile, la storia di tradimento che ha coinvolto Artur Jorge, noto allenatore portoghese, sta suscitando grande interesse. A 53 anni, il tecnico ha guidato con successo il Botafogo di Rio de Janeiro, portando la squadra a vincere sia il campionato che la Copa Libertadores. Attualmente, si sta godendo un generoso stipendio allenando la squadra dell’Al-Rayyan in Qatar. Tuttavia, la sua vita personale ha subito un drastico cambiamento quando la moglie, Maria Marques, ha deciso di porre fine al loro matrimonio, durato oltre 30 anni. La decisione di Maria è arrivata dopo aver scoperto la relazione extraconiugale del marito con Hanna Santos, una giornalista di Botafogo TV.





Il media brasiliano ‘Extra’ ha fornito un resoconto dettagliato della situazione, tracciando un parallelo tra le recenti vicende professionali e personali di Artur Jorge. Non solo il tecnico ha concluso il suo rapporto con il Botafogo alla fine del 2024, ma pochi giorni prima della fine dell’anno ha anche messo fine al suo lungo matrimonio con Maria, sua coetanea e madre dei suoi tre figli. La separazione è stata motivata dall’inizio di una nuova relazione con Hanna Santos, una giovane donna di 32 anni, nipote dell’idolo del Botafogo Nilton Santos e ex dipendente del club.

Hanna Santos e Artur Jorge si sono incontrati dietro le quinte di Botafogo TV, dove la giovane donna lavorava come reporter e commentatrice dal marzo dell’anno precedente. Questo ruolo le ha permesso di essere spesso vicina alla squadra, anche durante le trasferte, avvicinandola sempre più al tecnico. La loro relazione è iniziata poco prima della finale della Copa Libertadores a fine novembre, partita in cui il Botafogo ha trionfato per 3-1 contro l’Atletico Mineiro. Successivamente, il loro legame si è rafforzato durante un viaggio in Qatar, dove la squadra carioca ha partecipato alla Coppa Intercontinentale.

Durante il soggiorno in Qatar, senza la presenza di Maria, rimasta a Rio, Artur Jorge e Hanna Santos hanno vissuto liberamente la loro relazione. Passeggiavano insieme nel centro di Doha e si scattavano foto, senza preoccuparsi di essere scoperti. Tuttavia, la loro storia è stata scoperta da Maria in modo doloroso quando, a causa di un errore del marito nel chiudere una telefonata, ha ascoltato le parole d’amore scambiate tra lui e Hanna.

La scoperta ha devastato Maria Marques, che si è sentita tradita dall’uomo che pensava sarebbe stato al suo fianco per tutta la vita. La sua reazione è stata comprensibile: ha deciso di porre fine al matrimonio. “Il tradimento non riguarda ciò che hai fatto o non hai fatto. Non riguarda il tuo aspetto, quanto hai amato o donato. Il tradimento riflette solo il carattere di chi h…”

La vicenda ha attirato l’attenzione anche per il contesto calcistico in cui si è svolta. Il parallelismo tra la fine della carriera di Artur Jorge con il Botafogo e la sua vita privata è stato sottolineato da molti osservatori. La sua decisione di accettare l’offerta dell’Al-Rayyan in Qatar ha segnato un cambiamento significativo nella sua vita professionale e personale.

Nel frattempo, la relazione tra Artur Jorge e Hanna Santos continua a evolversi. La giovane giornalista, con una carriera promettente davanti a sé, sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita privata accanto al tecnico portoghese. La loro storia d’amore, nata dietro le quinte del calcio brasiliano, ha cambiato radicalmente le vite di tutti i protagonisti coinvolti.