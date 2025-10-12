Aryna Sabalenka perde la calma in campo: lancia la racchetta e sfiora il contatto con un raccattapalle





Il ritorno di Aryna Sabalenka alle competizioni tennistiche ha avuto un esito misto, con la tennista bielorussa che ha visto il suo margine sulla rivale Iga Swiatek aumentare, seppur di poco. Tuttavia, la semifinale del torneo di Wuhan, dove è stata sconfitta da Jessica Pegula, ha messo in evidenza un episodio di forte tensione. Durante il match, Sabalenka ha perso il controllo, lanciando la sua racchetta in un gesto di frustrazione che ha sfiorato pericolosamente un raccattapalle e un cameraman. Questo comportamento ha portato il giudice di sedia a darle un warning, con la possibilità di una squalifica che sembrava imminente.





La partita contro Pegula è iniziata in modo promettente per Sabalenka, che ha chiuso il primo set con un punteggio di 6-2. Tuttavia, nel secondo set, l’americana ha ripreso il controllo, vincendo 6-4. Il terzo set è stato caratterizzato da un equilibrio teso, fino a quando, sul punteggio di 5-5, Pegula ha ottenuto una palla break, sfruttando un errore di Sabalenka. La reazione della bielorussa è stata istintiva: ha lanciato la racchetta con forza verso la panchina, un gesto che ha avuto conseguenze inaspettate. La racchetta ha colpito il terreno in modo fortunoso, sfiorando sia un raccattapalle che un cameraman posizionato nelle vicinanze.

Immediatamente dopo l’incidente, Sabalenka si è scusata, ma il giudice di sedia ha comunque ritenuto necessario punirla con un warning. Se la racchetta avesse colpito qualcuno dei due uomini, la sanzione sarebbe stata ben più severa, potenzialmente portando a una squalifica. Nonostante l’incidente, Sabalenka ha mostrato resilienza, riuscendo a strappare il servizio a Pegula nel game successivo. Tuttavia, nel tie-break finale, ha ceduto, perdendo il match dopo mesi senza affrontare questa situazione.

belarusian tennis player and world number one aryna sabalenka gets mad and almost hits a ball kid with her racket, absolutely shocking behavior😳 pic.twitter.com/GAwwL0xQK8 — szymon (@iloveanisimova) October 11, 2025



Con questa sconfitta, Pegula si è guadagnata un posto in finale a Wuhan, dove affronterà la connazionale Coco Gauff, che ha superato Jasmine Paolini. Per Sabalenka, la situazione non è drammatica: nonostante la sconfitta, rimane saldamente al primo posto nella classifica WTA. Attualmente, ha un vantaggio di oltre 1600 punti su Iga Swiatek nella Race, che, pur avendo ancora la possibilità di superarla, deve affrontare un compito estremamente difficile in questo finale di stagione.

L’episodio di rabbia di Sabalenka ha riacceso i riflettori sulla sua personalità competitiva e sull’importanza del controllo emotivo nel tennis professionistico. Le pressioni di competere ai massimi livelli possono portare a reazioni impulsive, ma è fondamentale che gli atleti riescano a gestire le proprie emozioni per evitare sanzioni che possano compromettere le loro carriere.

Il torneo di Wuhan ha messo in evidenza non solo le abilità tecniche di Sabalenka, ma anche le sfide psicologiche che i tennisti affrontano. La sua capacità di tornare a concentrarsi e di mantenere il primo posto nella classifica sarà cruciale nei prossimi eventi. La pressione di mantenere la posizione di numero uno e di affrontare rivali agguerrite come Swiatek e Pegula rappresenta una sfida continua.



