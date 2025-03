Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti uniti da 21 anni: “Al Grande Fratello capii subito che sarebbe stata la donna della mia vita”

Ventuno anni fa, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti entravano nella casa del Grande Fratello, ignari che la loro avventura avrebbe dato vita a una delle storie d’amore più celebri del reality. Oggi, i due ripensano con affetto ai loro primi momenti nel programma di Canale 5 e si dicono grati per quanto hanno costruito insieme, inclusi i loro due figli: Matilda, di 17 anni, e Tancredi, di 12.





La storia d’amore tra Ascanio e Katia è iniziata in un contesto inaspettato, ma entrambi sono convinti che il loro legame sia destinato a durare. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Pacelli ha rivelato di aver avuto una chiara intuizione sin dall’inizio: “Già. Ma io ricordo di aver sentenziato subito in confessionale: ‘So che Katia potrebbe essere la donna della mia vita’.” Anche Katia ricorda quei momenti con grande affetto, sottolineando come l’esperienza al Grande Fratello abbia cambiato la sua vita: “Io ho un ricordo bellissimo del ‘GF’: è stata un’esperienza stupenda, ho conosciuto mio marito, mi sono sposata, ho due splendidi figli, una vita matrimoniale bellissima. Se non ci fosse stato il ‘GF’, io, che vengo da Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, e Ascanio, che viveva a Roma, non ci saremmo mai conosciuti.”

Dopo anni di esperienze televisive, Ascanio Pacelli è attualmente il conduttore di “The Golden Bachelor”, un programma su Real Time dedicato alla ricerca dell’anima gemella. Tuttavia, l’ex gieffino sottolinea come la sua esperienza al Grande Fratello sia diversa da quella dei partecipanti al nuovo show: “Le nostre erano fisse 24 ore su 24, mentre ‘The Golden Bachelor’ è un programma che viene montato e forse lì le senti di più, ne sei cosciente. Le telecamere non mi hanno condizionato minimamente. Cosa fai di diverso rispetto a quello che fai normalmente quando conosci una persona?”

Pacelli spiega che la forza del suo rapporto con Katia deriva dal fatto che si sono conosciuti senza forzature, mostrando la loro vera essenza sin dall’inizio: “Forse è proprio questo che ha funzionato per me e Katia, conosci una persona al contrario: la vedi la mattina quando si sveglia, ne conosci subito i difetti, discuti più facilmente… Quando esci, scopri solo cose belle.”

Il loro incontro non è stato un colpo di fulmine. Katia racconta: “Io sono entrata nella Casa all’inizio della prima puntata, mentre lui è arrivato alla fine della serata. Non l’ho notato subito.” Ascanio ricorda la sua prima notte nel reality: “Quando sono entrato in Casa eravamo uno in più rispetto ai letti disponibili. Ho detto: ‘Nessun problema, dormo sul divano, basta che mi lasciate riposare’. Avevo messo la mascherina sugli occhi perché in salone non spegnevano mai la luce. Alle 3 di notte lei è venuta in salone con altri a fare casino. Io non ho detto una parola, ho tirato su la mascherina e l’ho fulminata con lo sguardo.”

Nonostante questo inizio poco promettente, il tempo ha permesso loro di scoprire le qualità reciproche. Ascanio ha iniziato ad apprezzare Katia per la sua fisicità e il suo modo di porsi, mentre Katia è stata attratta dalla determinazione di Pacelli: “Ovviamente la sua bellezza e la sua fisicità sono oggettive. Ma poi mi ha colpito per la sua determinazione e poco a poco ho scoperto che mi piaceva sempre di più.”