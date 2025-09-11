Ascolti tv del 10 settembre: sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ecco chi ha vinto





Le prime settimane di settembre rappresentano un momento cruciale per i programmi televisivi, che cercano di conquistare il pubblico dopo la pausa estiva. Tra le trasmissioni più seguite nella fascia dell’access prime-time, si è acceso un confronto diretto tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Nella serata di mercoledì 10 settembre, gli ascolti hanno decretato un vincitore netto, confermando il successo del game show di Mediaset.





Il ritorno di Affari Tuoi con De Martino ha generato molta curiosità, soprattutto dopo il lavoro svolto da Amadeus lo scorso anno, che aveva riportato il programma a buoni livelli di ascolti. Tuttavia, l’ingresso del nuovo conduttore ha portato ulteriori novità, attirando milioni di telespettatori e dando nuova linfa a una trasmissione che, nella sua struttura, è rimasta fedele alla tradizione. Nonostante ciò, il game show di Rai1 ha dovuto affrontare una forte concorrenza da parte di La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, che ha saputo rinnovare un format storico con idee fresche e dinamiche.

Secondo i dati Auditel relativi alla serata del 10 settembre, Affari Tuoi ha registrato 4.073.000 spettatori e un 20.9% di share. Un risultato positivo ma non sufficiente a superare La Ruota della Fortuna, che ha conquistato ben 4.965.000 spettatori e un 25.5% di share. Questo dato conferma la crescita costante di Canale 5 e la capacità del programma di attrarre un pubblico ampio grazie alla sua nuova veste.

Il successo estivo de La Ruota della Fortuna ha certamente contribuito alla sua affermazione, evidenziando una strategia vincente da parte di Mediaset nel mantenere vivo l’interesse degli spettatori anche durante i mesi più caldi. Al contrario, Rai1 ha sofferto una pausa estiva che sembra aver indebolito il suo posizionamento nella fascia dell’access prime-time.

Anche il pomeriggio televisivo ha visto una sfida interessante tra le reti ammiraglie. Su Rai1, Caterina Balivo con La Volta Buona ha mantenuto l’attenzione del pubblico per due ore consecutive, passando poi il testimone al daily de Il Paradiso delle Signore. Su Canale 5, invece, una serie di soap turche molto seguite non è riuscita a sostenere adeguatamente il programma Dentro la Notizia condotto da Gianluigi Nuzzi. Quest’ultimo non ha registrato risultati soddisfacenti, mentre Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 ha consolidato la sua leadership nella fascia pomeridiana.

I dati Auditel del pomeriggio confermano questa tendenza: La Vita in Diretta ha ottenuto 1.770.000 spettatori con il 21.9% di share, mentre Dentro la Notizia si è fermato a 1.245.000 spettatori. La presenza di Matano al timone del programma giornalistico si è dimostrata vincente, garantendo a Rai1 un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza.

Questi risultati evidenziano come le scelte editoriali e la conduzione siano elementi chiave per il successo dei programmi televisivi. La sfida tra De Martino e Scotti, così come quella tra Matano e Nuzzi, rappresenta un esempio concreto di come il pubblico premi i contenuti che riescono a rinnovarsi pur mantenendo la propria identità.



