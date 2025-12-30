Attacco di Corona a Mediaset: “Tutela Signorini, vi proverò che Pier Silvio e Marina Berlusconi fanno schifo”





Il comunicato di Mediaset riguardante l’autosospensione di Alfonso Signorini segna un nuovo capitolo nella controversia scaturita dalle rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo programma “Falsissimo”. Questo annuncio è arrivato dopo la decisione di Signorini di sospendersi per evitare ripercussioni negative sull’immagine dell’azienda.





Fabrizio Corona ha reagito duramente all’autosospensione di Signorini, pubblicando un video poco dopo l’annuncio in cui critica aspramente l’azienda. Ha affermato: “Deliranti le motivazioni dell’autosospensione di Signorini. Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto, che tutto sia falso e frutto della mia invenzione.”

Nel suo intervento, Corona ha attaccato Mediaset, sostenendo che la strategia dell’azienda e dei legali di Signorini sia quella di screditare la sua reputazione e i suoi precedenti, per minare la sua credibilità. Ha dichiarato: “Continuano a prendervi per il culo, pensando siate degli incapaci e che possano darvi in pasto quello che vogliono. Clamoroso è il comportamento di Mediaset, che nel comunicato si affianca con solidarietà a Signorini, che lo tutela e lo fa sospendere, non lo licenzia.”

Corona ha poi ribadito la motivazione principale che lo ha spinto a denunciare la situazione, suggerendo che Mediaset stia cercando di evitare sanzioni significative, che lui stima possano arrivare fino a 10 miliardi di euro. Ha affermato: “Mediaset lo fa per tutelare l’azienda in borsa, sottolineando di avere rispettato il codice, che in realtà non è stato rispettato. Quello che fa Mediaset oggi è uno schifo, vi dimostrerò che è vero. I Berlusconi fanno questo perché Signorini conosce i loro segreti, per portare avanti una narrazione diversa dalla verità.”

Corona ha promesso di tornare a gennaio con prove che, secondo lui, dimostreranno la verità dietro la situazione. Ha affermato: “Attaccate me che sono l’allarme e non il colpevole.”

La controversia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, sollevando interrogativi sulla gestione interna di Mediaset e sulle pratiche di lavoro utilizzate dall’azienda. La situazione è diventata un tema caldo nel panorama mediatico italiano, con repercussioni potenzialmente significative per tutte le parti coinvolte.

Il caso di Signorini e le accuse di Corona mettono in evidenza le tensioni tra la libertà di espressione e la reputazione aziendale, evidenziando le complicazioni che possono sorgere quando le personalità pubbliche si trovano coinvolte in controversie legali.

In questo contesto, la risposta di Mediaset e le future azioni di Signorini e Corona saranno seguite con attenzione, poiché potrebbero avere un impatto duraturo sia sulle carriere dei singoli che sull’immagine dell’azienda stessa.



