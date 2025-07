Aurora Ramazzotti in bikini scherza sulla foto col lato b in vista: “Di solito ci metto la faccia”

L’estate 2025 è ormai nel vivo e molte celebrità hanno già iniziato a condividere sui social i momenti di relax trascorsi in destinazioni da sogno. Tra queste, spicca Aurora Ramazzotti, che ha scelto la Grecia come meta per una vacanza in famiglia. La giovane influencer e conduttrice è partita insieme al figlio Cesare, al futuro marito Goffredo Cerza, alla madre Michelle Hunziker e alle sorelle Sole e Celeste.





Conosciuta per la sua personalità ironica e anticonvenzionale, Aurora Ramazzotti non ha perso l’occasione di dimostrare il suo spirito scherzoso anche durante questa pausa estiva. Un post pubblicato sui social ha catturato l’attenzione dei fan, mostrando la giovane in un bikini verde bosco mentre posa di spalle, con il mare cristallino e le spiagge paradisiache greche a fare da sfondo.

La foto, che immortala Aurora Ramazzotti mentre beve un caffè con un look minimal composto da un micro tanga e un reggiseno coordinato, ha messo in evidenza sia il maxi tatuaggio sulla sua schiena sia il lato b. Completano l’immagine un paio di occhiali da sole scuri, capelli sciolti mossi dal vento e l’assenza di scarpe, contribuendo a creare un’atmosfera rilassata e sofisticata.

La scelta di condividere uno scatto così particolare ha suscitato numerosi commenti sui social, soprattutto grazie alla didascalia ironica con cui Aurora Ramazzotti ha accompagnato la foto. La giovane ha scritto: “Di solito ci metto la faccia. Oggi ho variato”, dimostrando ancora una volta il suo talento nel giocare con l’attenzione mediatica.

La madre di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker, ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione dello scatto, essendo l’autrice della fotografia. La conduttrice svizzera ha poi condiviso l’immagine sul proprio profilo social con la frase: “Le ciapet mettono sempre allegria”, aggiungendo un tocco di ulteriore leggerezza al post. Questo dettaglio ha confermato il clima di complicità e affetto che caratterizza il rapporto tra madre e figlia.

La vacanza di Aurora Ramazzotti in Grecia rappresenta un momento di pausa dopo mesi intensi trascorsi tra impegni lavorativi e la gestione della vita familiare, soprattutto da quando è diventata madre del piccolo Cesare. Gli scatti condivisi sui social hanno offerto ai fan uno spaccato della sua quotidianità, tra momenti di relax e divertimento.

L’episodio riflette anche la capacità di Aurora Ramazzotti di gestire la propria immagine pubblica con intelligenza e ironia. Nonostante l’attenzione mediatica costante, la giovane riesce a mantenere un approccio genuino e spontaneo, che continua a conquistare il pubblico.

La scelta della Grecia come meta per questa vacanza non è casuale: le sue spiagge, il mare cristallino e i panorami mozzafiato rappresentano una cornice ideale per staccare dalla routine quotidiana. Per Aurora Ramazzotti, questo viaggio è anche un’occasione per rafforzare i legami familiari, trascorrendo del tempo con le persone a lei più care.

Il successo del post sui social dimostra quanto sia forte il legame tra Aurora Ramazzotti e i suoi follower, che apprezzano non solo la sua bellezza ma anche la sua capacità di non prendersi troppo sul serio. La giovane influencer continua a distinguersi nel panorama delle celebrità italiane per il suo stile unico e la sua autenticità.