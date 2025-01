Auto contro albero a Bussolengo: genitori deceduti, bambina di 4 anni ferita

Ieri sera intorno a Bussolengo, in provincia di Verona, lungo la strada regionale 11 direzione Peschiera, si è verificato un grave incidente. A seguito del sinistro sono decedute due persone e una bambina di quattro anni è rimasta gravemente ferita. In particolare, l’autovettura su cui viaggiavano una coppia di cinesi di 31 e 32 anni è fuori strada andando a sbattere contro un platano.





I conducenti sono deceduti sul colpo, mentre la bambina è stata subito trasportata d’urgenza all’ospedale Borgo Trento di Verona. Il corpo scelto del taxi, sua mamma e l’altra bambina di quattro anni che viaggiava nel veicolo si dirigono immediatamente al nosocomio veronese. Per i dettagli sulle condizioni di salute della piccola coinvolta nell’incidente, bisognerà attendere ulteriori comunicazioni.

Secondo le informazioni in nostro possesso al momento dell’impatto la famiglia si trovava in strada e il veicolo ha improvvisamente compiuto un testa coda andato a impattare di piatto su un albero ghiaiato. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del Suem 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Tuttavia, per il 31 enne e la compagna non c’è stato nulla da fare. I due hanno perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. La strada è stata interrotta al traffico per consentire i soccorsi e il recupero delle loro salme. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine che stanno cercando di capire meglio la dinamica del sinistro.

Contributo dei soccorritori e delle forze dell’ordine

Quando i vigili del fuoco e gli operatori del Suem 118 sono arrivati, la peugeot era ormai fuori strada, contro il grande albero sul ciglio che ha fermato la corsa.

I vigili del fuoco hanno dovuto operare con estrema rapidità per tagliare via parte delle lamiere della carrozzeria e infilarsi nel mezzo per prendere la bambina e portarla in salvo, mentre i paramedici del Suem 118 si sono accertati delle condizioni della piccola, trasportata in ospedale in codice rosso. Gli agenti della polizia stradale di Bussolengo hanno effettuato i rilevamenti geometrici e dinamici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non vengono esclusi a priori nè il malore fatale nè le condizione atmosferiche, ma la perdita di controllo sembrerebbe la spiegazione più logica.

Il tragico incidente ha ovviamente scosso la cittadina di Bussolengo e non solo. Il sindaco Stefano Cettolo tutto ha espresso vicinanza alle vittime e alla loro famiglia, allo stesso tempo sottolineando l’aspetto umano e chiaramente toccante di un tale avvenimento: “in un momento come questo, i nostri pensieri e l’attenzione dell’amministrazione comunale si volge prima di tutto alla bambina e agli adulti che le sono accanto.

Ci auguriamo che possa superare rapidamente questa terribile esperienza e che la tragedia le lasci il minor segno possibile nel fisico e nell’animo per il resto della sua vita”. Tantissimi i messaggi di partecipazione alla tragedia sparsi in rete e sui social da parte delle piccole realtà e delle associazioni locali, che chiedono di non dimenticare l’accaduto. Sicuramente è un importante monito ad avere rispetto della velocità e delle regole del codice, sopratutto considerando che la zona di Bussolengo è una delle corsie preferenziali per tutti i mezzi diretti verso il lago di Garda e le altre mete turistiche estive.

L’incidente avvenuto a Bussolengo è un fatto lampante relativo alla sicurezza stradale principalmente nelle zone di collegamento delle strade regionali alle città e alle mete turistiche. Infatti, le cause dell’incidente in cui si sono verificati traumi e insanabili infortuni ad una famiglia di tre persone, pur essendo molteplici, rimangono sempre di base il rispetto da parte di tutti coloro che sono alla guida del codice stradale.

