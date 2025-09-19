Auto contro un albero a Recanati: muore in ospedale una bimba di un anno





Tragico epilogo per una bimba di un anno, deceduta il 18 settembre dopo un grave incidente stradale che l’ha vista coinvolta insieme alla sua famiglia. La piccola, ricoverata presso l’ospedale Torrette di Ancona, ha lottato per cinque giorni, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, portando alla notizia della sua morte.





L’incidente è avvenuto sabato scorso, quando l’auto su cui viaggiava la famiglia ha perso il controllo ed è finita fuori strada in via Nazario Sauro a Recanati, in provincia di Macerata. Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine. Un’altra vettura è rimasta coinvolta, ma la bimba e i suoi familiari hanno subito le conseguenze più gravi.

A bordo dell’auto c’erano il papà, la mamma e la sorella della piccola. Durante l’incidente, il veicolo si è schiantato contro un albero. Immediatamente dopo l’impatto, sono stati allertati i servizi di emergenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia municipale, i Vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno soccorso gli occupanti dell’auto.

La bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi. All’inizio, le sue condizioni non sembravano critiche, ma, purtroppo, la situazione è peggiorata drasticamente nei giorni successivi. Il padre, che era alla guida del veicolo, è stato portato all’ospedale di Civitanova per accertamenti, mentre la madre ha ricevuto cure sul posto e ha rifiutato il ricovero, come riportato da Il Resto del Carlino.

Le indagini sull’incidente sono state avviate dalla Procura di Macerata, che sta cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e di identificare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno esaminando tutti gli aspetti dell’incidente, incluse le condizioni della strada e il comportamento degli automobilisti coinvolti.

La notizia della morte della bimba ha profondamente scosso la comunità di Loreto, dove la famiglia risiedeva. L’intera cittadinanza è in lutto per la tragica perdita di una vita così giovane. In un annuncio diffuso per comunicare la data del funerale, si legge: “Angioletto nostro, proteggici da lassù.” Il rito funebre si svolgerà sabato 20 settembre alle ore 10, partendo dall’ospedale Torrette e celebrato nella chiesa Sant’Anna a Loreto Stazione.



