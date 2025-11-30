Auto precipita da un ponte in Sardegna: tre operai morti dopo un volo di 10 metri nei pressi della cascata





Un grave incidente si è verificato sulla strada provinciale 27, che collega Villagrande Strisaili a Tortolì, in Sardegna, nella tarda mattinata di domenica 30 novembre. Poco dopo le 11, una Volkswagen Golf ha improvvisamente perso il controllo mentre affrontava una curva nei pressi di un piccolo ponte vicino alle cascate di Sothai. L’auto è uscita dalla carreggiata, precipitando per circa dieci metri nella scarpata e finendo nel torrente sottostante. A bordo del veicolo si trovavano tre operai di origini egiziane, recentemente impiegati nei lavori di costruzione del nuovo ponte sul rio Figu Niedda.





L’allerta è stata lanciata da automobilisti di passaggio che hanno assistito all’incidente. I vigili del fuoco di Nuoro, insieme ai carabinieri di Lanusei e al personale sanitario del 118, sono giunti rapidamente sul luogo del sinistro. Tuttavia, per i tre uomini non c’era più nulla da fare: l’impatto con il terreno è stato fatale e i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto era presente anche la pm di turno della Procura di Lanusei, Valentina Vitolo, insieme a una squadra specializzata SAF e SFA (soccorritore fluviale alluvionale) proveniente dalla sede centrale di Nuoro, e ai sommozzatori elitrasportati dall’elicottero del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di recupero e rilievo sono state eseguite con grande attenzione e professionalità.

La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine. Non si esclude la possibilità di un improvviso sbandamento del veicolo, un errore di valutazione della curva, o un fattore imprevisto che ha portato il conducente a perdere il controllo dell’auto. Le vittime, due di 33 anni e una di 36, erano descritte dai residenti locali come “grandi lavoratori, celeri e professionali”, giunti da pochi giorni sul cantiere del ponte.

Per consentire le operazioni di rilievo e recupero, la provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico incidente, che ha spezzato in un istante la vita di tre uomini.

La tragedia ha scosso la comunità locale, evidenziando non solo il rischio connesso alla circolazione stradale, ma anche l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e durante il trasporto degli operai. La speranza è che le indagini possano fornire risposte chiare sulle cause di questo tragico evento, affinché simili incidenti possano essere evitati in futuro.



