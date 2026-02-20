​​


FacebookWhatsApp

3 tipi di camicie che non dovresti mai indossare a un funerale

Emanuela B.
20/02/2026
Add comment
FacebookWhatsApp


Un funerale è un momento di raccoglimento, rispetto e sostegno verso chi sta soffrendo. Anche l’abbigliamento, per quanto possa sembrare un dettaglio secondario, comunica attenzione e sensibilità.



Le tradizioni possono variare da cultura a cultura, ma esistono alcune regole generalmente condivise su ciò che è appropriato. Ecco tre tipi di camicie da evitare e il perché.

1. Camicie dai colori vivaci o troppo appariscenti

https://i.pinimg.com/736x/80/27/96/802796aa9fb83c058f532d6d2ee31cfe.jpg
https://media1.popsugar-assets.com/files/thumbor/ib0SQrdgtSpC5UBjsYIEN77vKTM/0x130%3A3490x3620/fit-in/2048xorig/filters%3Aformat_auto-%21%21-%3Astrip_icc-%21%21-/2020/01/24/815/n/1922564/880390225e2b388793f652.32937193_/i/billie-eilish-green-outfit-spotify-party-2020.jpg
https://i.pinimg.com/736x/ec/0f/5a/ec0f5a530452924e51dc8a63e2592610.jpg

4

Un funerale non è il luogo per fare una dichiarazione di stile. Colori accesi come rosso brillante, verde neon o giallo intenso attirano l’attenzione e possono risultare fuori luogo rispetto al tono sobrio dell’occasione.

Lo stesso vale per tessuti lucidi, paillettes o stampe vistose. In questi contesti, è preferibile scegliere tonalità scure o neutre come nero, blu navy, grigio antracite o colori smorzati.

L’obiettivo è essere presenti con rispetto, non diventare il centro dell’attenzione.

2. T-shirt casual o canottiere

https://admin.itsnicethat.com/images/EgRyk8NN9wb15V0606oulhG7Wlw%3D/186301/width-1440/support_your_local_dealer_tshirt_thek_deniz_weber_graphic_design_itsnice_EfuYaJj.jpg
https://i.etsystatic.com/6579869/r/il/71a576/6749393187/il_570xN.6749393187_dl9w.jpg
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/whowhatwear/posts/293293/trendy-tank-top-outfits-293293-1621377355446-image.jpg

4

Anche se nella vita quotidiana l’abbigliamento informale è la norma, a un funerale può risultare troppo rilassato. Magliette con loghi, scritte o grafiche possono distrarre, così come canottiere o capi senza maniche, che non trasmettono il livello di rispetto richiesto dall’occasione.

Meglio optare per una camicia con colletto, una blusa semplice o una camicia abbottonata. Anche quando la famiglia indica un dress code “informale”, è comunque consigliabile mantenere un aspetto ordinato e sobrio.

3. Camicie con stampe audaci o fantasie eccentriche

https://i5.walmartimages.com/asr/5256d0bb-111b-4414-9464-ec66cfae4bd6.4a7b41d3d70bff18fa1b3fc678b708ad.jpeg?odnBg=FFFFFF&odnHeight=768&odnWidth=768
https://i.pinimg.com/736x/6b/ca/e9/6bcae934a72d727633ce8710459c6cf8.jpg
https://media.gq.com/photos/57bf79a1ff4e739d495a5790/4%3A3/w_2220%2Ch_1665%2Cc_limit/milan-ss17-day2-22.jpg

4

Stampe hawaiane, fantasie animalier o disegni molto vistosi possono andare bene in contesti informali, ma non in una cerimonia funebre. Motivi audaci e grafiche appariscenti rischiano di distogliere l’attenzione dal significato del momento.

Quando si è incerti, la scelta migliore è sempre la semplicità: capi tinta unita, colori neutri e linee classiche.

In conclusione

In un funerale, ciò che indossiamo dovrebbe riflettere rispetto, discrezione e sensibilità. Non si tratta di rigidità o formalismo eccessivo, ma di mostrare considerazione per la persona scomparsa e per chi sta vivendo il lutto.

Se hai dubbi, scegli sempre sobrietà e semplicità: in questi momenti, il messaggio più importante è la tua presenza, non il tuo abbigliamento.



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti