Auto ribaltata sulla statale 16 a Barletta: 26enne perde la vita, ferite la sorella e un’amica

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto lungo la statale 16, nel tratto compreso tra Barletta e Trani, nei pressi dell’uscita Boccadoro. La vittima è Jonathan Stiven Marasciulo, un giovane di 26 anni residente a Bitonto, che ha perso la vita sul colpo. A bordo dell’auto viaggiavano altre due ragazze, tra cui la sorella gemella del giovane, rimaste ferite ma non in pericolo di vita.





Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano i tre si è ribaltata per cause ancora da accertare. Gli inquirenti stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Jonathan Stiven Marasciulo, che si trovava alla guida del veicolo, è deceduto immediatamente a seguito del violento impatto.

La sorella gemella della vittima, seduta sul sedile posteriore, ha riportato una tumefazione frontale ed è stata prontamente trasportata in ambulanza all’ospedale Bonomo di Andria. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione. La terza passeggera, una coetanea residente a Bari, era seduta sul sedile anteriore e ha riportato escoriazioni al collo. È stata condotta al Dimiccoli di Barletta per accertamenti medici. Entrambe le ragazze indossavano la cintura di sicurezza al momento dell’incidente.

La comunità di Bitonto, città natale di Jonathan, è profondamente colpita dalla tragedia. Il sindaco, Francesco Paolo Ricci, ha espresso il suo cordoglio attraverso un post sui social: “Ancora una giovane vita bitontina spezzata sulle nostre strade. Un dolore sordo e apparentemente privo di senso tocca la nostra comunità e questa splendida famiglia che del dono di sé, dell’amore e del proprio tempo, ha fatto una ragione di vita.” Il primo cittadino ha aggiunto: “Non è il momento di pensare alle cause o alle dinamiche dell’incidente. Ci sarà tempo e saranno gli organi preposti a farlo. Come Sindaco di questa comunità sento forte il desiderio di stringerci attorno alla famiglia, di farci vicini nel dolore e nella preghiera alla mamma, al papà, al fratello e alla sorella.”

Anche la Volley Bitonto, squadra dilettantistica in cui Jonathan Stiven Marasciulo aveva militato, ha voluto ricordarlo con un messaggio carico di emozione: “Abbiamo trovato una tua foto nel nostro archivio per ricordarti sorridente e spensierato tra i tuoi compagni di squadra che oggi ti salutano con affetto e ti ricorderanno per sempre.” La società ha aggiunto: “È difficile trovare le parole giuste di fronte a un dolore così grande, ma vogliamo farvi arrivare il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo momento tanto difficile.”

La dinamica dell’incidente rimane ancora poco chiara. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per ricostruire quanto accaduto e comprendere se ci siano stati fattori esterni o errori umani che hanno contribuito al ribaltamento del veicolo. Nonostante le circostanze tragiche, il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei passeggeri, come l’utilizzo delle cinture, ha evitato conseguenze più gravi per le due ragazze coinvolte.

Il dramma ha scosso profondamente la comunità locale, dove Jonathan Stiven Marasciulo era conosciuto e apprezzato. La sua perdita lascia un vuoto enorme nella famiglia e tra gli amici, che lo ricordano come un giovane sorridente e pieno di vita. La città di Bitonto si stringe ora attorno alla famiglia Marasciulo, offrendo supporto e vicinanza in un momento così difficile.