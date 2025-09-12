Auto rubata finisce contro un palo durante fuga dalla Polizia: muore un 18enne a Bologna





Un drammatico episodio ha segnato la notte a Bologna, dove un ragazzo di 18 anni, di origine albanese, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Murri. Il giovane si trovava a bordo di un’Audi rubata insieme a un altro ragazzo di 19 anni. L’auto, intercettata da una pattuglia della polizia, è stata coinvolta in un inseguimento che si è concluso tragicamente.





Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, il fatto è accaduto intorno alle 5 del mattino. I due ragazzi, rispettivamente di 18 e 19 anni, erano stati notati dalle forze dell’ordine mentre circolavano per le vie della città su una vettura rubata. Gli agenti delle volanti hanno tentato di fermare l’auto, ma i giovani hanno reagito dando inizio a una fuga ad alta velocità.

L’inseguimento si è svolto tra diverse strade di Bologna, fino a raggiungere l’incrocio tra via Murri e via dei Lamponi. È proprio in quel punto che il conducente, il 19enne alla guida dell’Audi, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha prima urtato violentemente un palo e successivamente è finita contro alcune automobili parcheggiate lungo la strada.

L’impatto è stato devastante. Il ragazzo al volante, il 19enne di origine albanese, è deceduto sul colpo. Nonostante i rapidi interventi dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Il passeggero, un giovane di 18 anni, è rimasto ferito e attualmente si trova ricoverato in ospedale. La sua condizione non è stata ancora resa nota dalle autorità sanitarie.

La polizia ha immediatamente isolato l’area per consentire le operazioni di soccorso e bonifica. Via Murri rimane chiusa al traffico per permettere agli agenti di effettuare i rilievi necessari e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’inseguimento e lo schianto hanno generato grande apprensione tra i residenti della zona, che sono stati svegliati nel cuore della notte dal rumore dell’impatto.

Un testimone che si trovava nelle vicinanze ha dichiarato: “Ho sentito un forte rumore e sono uscito per vedere cosa fosse successo. La scena era spaventosa, con l’auto completamente distrutta e le altre macchine danneggiate lungo la strada.”

Le indagini sul caso sono ancora in corso e le autorità stanno cercando di ricostruire tutti i dettagli dell’accaduto. Sembra che l’Audi fosse stata rubata poche ore prima dell’incidente, ma non sono ancora stati forniti ulteriori dettagli sulla provenienza del veicolo o sulle circostanze del furto.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di prevenire comportamenti irresponsabili alla guida, specialmente tra i più giovani. Non è raro che inseguimenti di questo tipo si concludano con conseguenze gravi o tragiche, come dimostra quanto accaduto questa notte a Bologna.



