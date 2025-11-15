Auto si schianta contro un muro alle porte di Treviso: gravi tre giovani, due in fin di vita





Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 novembre in via Vallorgana, a Castelcucco, in provincia di Treviso. Un’auto, con a bordo tre giovani, è andata a schiantarsi violentemente contro un muro. L’impatto ha causato ferite a tutti gli occupanti del veicolo, con due di loro in condizioni critiche e un terzo gravemente ferito.





L’allarme è stato dato poco dopo l’una di notte da un automobilista di passaggio che ha notato l’auto incidentata. Sul luogo si sono prontamente recati i soccorritori: due ambulanze, una proveniente da Crespano e l’altra da Castelfranco Veneto, insieme a un’unità del 118. Presenti anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Asolo, che hanno lavorato per estrarre uno dei giovani rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei ragazzi è stato trasportato all’ospedale di Montebelluna, mentre gli altri due, che versavano in condizioni più gravi, sono stati condotti al nosocomio di Treviso. Purtroppo, le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito l’intervento dell’elicottero del soccorso, rendendo necessario l’uso esclusivo delle ambulanze per il trasferimento dei feriti.

Le dinamiche precise dello schianto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato il veicolo a perdere il controllo e a impattare contro il muro. Non è ancora noto se siano coinvolti fattori come l’alta velocità, la distrazione o le condizioni del manto stradale.



