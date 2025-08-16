Auto si scontra con un albero nel Frusinate: bimba di 8 mesi in condizioni critiche, ferita la madre





Un grave incidente stradale si è verificato nel Frusinate nel giorno di Ferragosto, precisamente venerdì 15 agosto 2025. Un’automobile si è scontrata violentemente contro un albero lungo via Selva Piana, nel tratto che collega Torrice al Giglio di Veroli, a pochi chilometri da Frosinone. A bordo del veicolo viaggiava una famiglia: gravissime le condizioni di una bambina di soli 8 mesi, mentre la madre ha riportato ferite.





L’allarme è stato lanciato immediatamente dopo l’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Frosinone e il personale sanitario del 118. Dopo una rapida valutazione, i soccorritori hanno richiesto l’intervento di un elisoccorso per trasportare la piccola all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove ora si trova ricoverata in condizioni critiche.

Secondo le prime informazioni, la bambina avrebbe riportato un grave trauma cranico causato dall’urto. Anche la madre, che viaggiava con lei, è rimasta ferita, sebbene in maniera meno grave. Il padre, invece, non sembra aver subito danni significativi nell’incidente.

La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita. L’automobile coinvolta, una Renault Megane, si è schiantata contro un albero situato sul lato della strada. Le autorità stanno cercando di ricostruire le cause del sinistro: al momento non si esclude l’ipotesi di una distrazione alla guida. È stato confermato che si tratta di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi sul posto e gestito la viabilità per permettere ai soccorsi di operare in sicurezza. La zona è stata transennata per consentire agli investigatori di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

L’ospedale Bambino Gesù di Roma, noto per la sua eccellenza nelle cure pediatriche, sta monitorando attentamente le condizioni della bambina. I medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarla, ma la situazione rimane critica.

Questo tragico episodio ha scosso profondamente la comunità locale, soprattutto in una giornata tradizionalmente dedicata alle celebrazioni e al relax. La famiglia coinvolta nell’incidente stava probabilmente trascorrendo il Ferragosto in compagnia, ma il destino ha trasformato una giornata di festa in un dramma.

Le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza sulle strade, specialmente durante i periodi festivi, quando il traffico può aumentare e le distrazioni possono avere conseguenze fatali.

Nel frattempo, continuano le indagini per comprendere meglio cosa abbia causato lo schianto. La possibilità che il conducente abbia perso il controllo del veicolo per un momento di distrazione rimane una delle ipotesi principali. Tuttavia, non si escludono altre cause, come un possibile malfunzionamento del veicolo o condizioni stradali sfavorevoli.

La famiglia della bambina coinvolta nell’incidente è ora al centro delle attenzioni delle autorità e della comunità. La speranza è che la piccola possa superare questa difficile prova grazie alle cure ricevute presso l’ospedale pediatrico. Anche la madre, sebbene ferita, sembra essere fuori pericolo.



