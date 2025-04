Auto travolge nonna con due nipotini sul marciapiede: muore la donna, grave un bambino

Una tragedia si è consumata a Palermo, dove una nonna e i suoi due nipotini, rispettivamente di 3 e 2 anni, sono stati investiti da un’auto mentre passeggiavano sul marciapiede. L’incidente è avvenuto in via Portella delle Ginestre, e purtroppo la donna, di 65 anni, è deceduta poco dopo l’impatto.





Secondo le prime ricostruzioni, alla guida della Fiat Seicento c’era una ragazza di 25 anni che, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. La giovane ha invaso il marciapiede, colpendo prima due fioriere e poi travolgendo la nonna e i bambini. La dinamica esatta dell’incidente è oggetto di indagine, e gli inquirenti stanno cercando di comprendere cosa possa aver causato una manovra così pericolosa.

Dopo l’impatto, la nonna è rimasta incastrata sotto l’auto. Per liberarla è stato necessario sollevare il veicolo, ma purtroppo i soccorsi sono giunti troppo tardi. Nonostante gli sforzi dei sanitari del 118, che sono intervenuti rapidamente, non è stato possibile salvare la vita alla donna. Le condizioni del nipotino più piccolo, invece, sono gravi; attualmente si trova in Terapia intensiva presso l’Ospedale dei Bambini, ma al momento non sono note le sue condizioni esatte.

La polizia locale è accorsa sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari. Le indagini sono state avviate immediatamente per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il comandante della polizia municipale di Palermo, Angelo Colucciello, ha dichiarato all’agenzia stampa Adnkronos: “Stiamo ricostruendo la dinamica dell’incidente. La ragazza ha avuto un malore dopo l’incidente ed è stata portata in ospedale. Abbiamo chiesto sia i test alcolemici che tossicologici”.

La tragedia ha scosso la comunità locale, e molti residenti si sono detti increduli di fronte a un evento così drammatico. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla gravità delle condizioni del bambino, che ha suscitato preoccupazione e solidarietà tra i cittadini.

Le indagini della polizia si concentreranno non solo sull’analisi della condotta della giovane alla guida, ma anche sulle circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. I test alcolemici e tossicologici richiesti sono fondamentali per determinare se la ragazza fosse sotto l’influenza di sostanze al momento dell’incidente.

Il lutto per la perdita della nonna si unisce alla preoccupazione per il futuro dei due piccoli, che ora si trovano in una situazione critica. La famiglia della vittima sta affrontando un momento di grande dolore e confusione, mentre le autorità locali promettono di fare chiarezza su quanto accaduto.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità di Palermo si stringe attorno ai familiari della donna e dei bambini, sperando in un rapido recupero per il nipotino ferito. La speranza è che la giustizia possa fare il suo corso e che vengano adottate misure per prevenire incidenti simili in futuro.