Auto travolta dal carico caduto da un camion: perde la vita un medico ospedaliero di Livorno di 38 anni

Ieri mattina uno dei contiki della FiPiLi, cioè uno degli svincoli di campagna posti ai lati della strada, ha assistito a un violentissimo incidente stradale dove purtroppo un uomo ha perso la vita.





Nel dettaglio, come riferiscono sia la pubblica assistenza che i carabinieri di Vicarello intervenuti sul luogo, un uomo di 38 anni, stava percorrendo la FiPiLi direzione Livorno Centro con la sua auto, una BMW.

Ha iniziato a tarare il veicolo sul new jersey ma un incidente lo ha fatto spostare e sbandare finendo in una cunetta a diversi metri di altezza dal terreno. Purtroppo era in bilico e l’uomo è morto inutilmente.

Sul posto l’allarme era stato dato da diversi automobilisti che erano transitati nell momento del probabile impatto e le operazioni di ricerca del corpo sono terminate al pomeriggio. Numerosi mezzi della Pubblica Assistenza di Collesalvetti erano presenti. Erano giunti un’ambulanza con l’automedica, cinque mezzi con la Misericordia di Cenaia e sul posto pure i vigili del fuoco con numerosi mezzi fra cui anche l’unità di sommozzatori “vista l’altezza”.

Ieri pomeriggio sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza con lo sgombero di quelli che erano i fariete veicoli coinvolti e cioè La Bmw, una Citroen Nemo (muletto) e il camion.

E purtroppo il ragazzo sicuro di sé e dei suoi atteggiamenti, pensava di poter fare tutto. Ma evidentemente non ha avuto il controllo della sua macchina come avrebbe dovuto essere.