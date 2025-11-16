Aveva 19 anni e viveva a Dronero la vittima dell’incidente notturno a San Defendente di Cervasca





Un tragico incidente ha spezzato la vita di Gaia Conte, una ragazza di 19 anni originaria di Cuneo e residente a Dronero. La giovane ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 5 del mattino, mentre si trovava al volante della sua Fiat Panda sulla strada provinciale 42, in direzione di Caraglio, nella frazione di San Defendente di Cervasca. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, che stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti.





Secondo le prime ricostruzioni, Gaia avrebbe perso il controllo del veicolo, uscendo di strada. Dopo la fuoriuscita, la sua auto ha preso fuoco, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco di Cuneo, oltre a quello dei Carabinieri di Dronero e dei sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Cuneo, a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Il sindaco di Cervasca, Enzo Garnerone, si è recato sul luogo dell’incidente per esprimere la propria vicinanza alla famiglia della vittima. In una dichiarazione, ha affermato: “Quanto accaduto ci addolora, un’altra giovane vita spezzata sulle nostre strade. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.” Anche Mauro Astesano, sindaco di Dronero, ha commentato la tragedia, sottolineando la devastazione che un evento simile porta con sé. “Una grande tragedia che porta con sé una grande tristezza. Tutta Dronero è vicina alla famiglia perché un evento simile è devastante. Conosco bene i genitori e i nonni e facciamo le più sincere condoglianze.”

Il dolore per la perdita di Gaia Conte si estende anche all’istituto Grandis di Cuneo, dove la giovane era iscritta al corso serale. La comunità scolastica ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “La comunità scolastica del Grandis partecipa al dolore della famiglia di Gaia Conte, nostra studentessa iscritta al corso serale, terzo periodo servizi per la sanità e per l’assistenza sociale, che ha perso la vita stanotte nel tragico incidente avvenuto a San Defendente di Cervasca. Il ricordo di Gaia continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta, nei sorrisi che ha saputo donare e nell’impegno che ha dimostrato ogni giorno nel suo percorso di studi. Grazie Gaia, per aver camminato con noi.”

Questa tragedia si inserisce in un contesto più ampio, in cui il bilancio degli incidenti stradali nella provincia di Cuneo sta diventando sempre più preoccupante. A meno di due mesi dalla fine dell’anno, il numero degli incidenti ha già superato quello dell’intero anno 2024, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza della prevenzione.

In questo contesto, la Provincia di Cuneo ha ribadito il proprio impegno per la sicurezza stradale, considerandola una priorità per l’Amministrazione. Negli ultimi mesi, sono stati intensificati gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria. Tra le iniziative previste, è stato presentato un piano di bitumatura per il 2026, che rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità e la sicurezza della circolazione su tutto il territorio.



