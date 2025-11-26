Aveva 23 anni, Madison è stata uccisa dai tre pit bull di cui si occupava





La 23enne è stata aggredita e uccisa da tre cani di cui si prendeva cura. Inutili i soccorsi. La madre: “Spero non si sia resa conto di morire”.





Una tragedia sconvolgente ha scosso la comunità di Tyler, in Texas, dove una giovane donna, Madison Riley Hull, è stata sbranata e uccisa da tre pit bull mentre svolgeva un lavoro da pet sitter. L’aggressione è avvenuta venerdì 21 novembre, intorno alle 16:15, all’interno di una proprietà privata.

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, quando la polizia è intervenuta sul posto, ha trovato Madison priva di sensi nel cortile dell’abitazione. Uno dei cani si sarebbe avventato contro un ufficiale, che ha sparato e ucciso l’animale per permettere ai colleghi di mettere in sicurezza gli altri due. Purtroppo, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Una giovane vita spezzata

Madison, 23 anni, era originaria proprio di Tyler. Si era già occupata in passato di quei cani e, secondo la madre, Jennifer Hubbell, conosceva il loro temperamento aggressivo. In un post commosso pubblicato su Facebook, la donna ha raccontato gli ultimi istanti della figlia:

“I cani l’hanno attaccata e le hanno reciso l’arteria brachiale sotto il braccio. Probabilmente se n’è andata molto rapidamente e tutto ciò che posso sperare è che non si sia resa conto di stare morendo.”

Madison era a soli sei mesi dal conseguimento della laurea in Early Childhood Education presso l’Università del Texas a Tyler, e sognava di diventare insegnante. La madre la ricorda come una ragazza solare e piena di vita:

“Madi era amore, era luce, era gentilezza, era risata. Era feroce nel modo più bello e disarmante. Amava la vita con tutto il cuore e portava il suo spirito libero ovunque, elevando chi le stava intorno. I suoi studenti, dalla scuola materna alla terza elementare, la adoravano. Aveva un dono nel far sentire ogni bambino sicuro, speciale e amato. Il cuore di Madison era fatto per quel lavoro.”

Le indagini sulla tragedia

Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità dei proprietari dei cani, che si trovavano fuori città al momento dell’attacco.

L’indagine è coordinata dall’Ufficio dello sceriffo della Contea di Smith, in collaborazione con le forze dell’ordine di Tyler. I cani sono stati messi sotto sequestro e, secondo quanto riportato dai media locali, il giudice Andy Dunklin dovrà decidere sul loro destino durante l’udienza fissata per mercoledì 26 novembre.

Una comunità sotto shock

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Tyler, dove Madison era molto conosciuta per il suo lavoro con i bambini e il suo impegno nello studio. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto.

Molti amici e colleghi la ricordano come una giovane donna dal sorriso contagioso, che amava la natura, gli animali e la sua missione educativa. Una vita spezzata troppo presto, in circostanze drammatiche, che riaccendono il dibattito negli Stati Uniti sulla sicurezza dei cani da presa e sulla responsabilità dei proprietari.

La madre, nel suo ultimo messaggio pubblico, ha scritto parole che racchiudono tutto il dolore e l’amore di una famiglia distrutta:

“Il mio cuore non si riprenderà mai. Ma voglio che tutti sappiano chi era Madison: una ragazza che ha portato amore e luce in questo mondo, e che merita di essere ricordata così.”



