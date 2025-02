Bacio in diretta a C’è Posta, Lucia decide di perdonare Francesco per il tradimento: “Solo con lui provo certe emozioni”

Francesco si scusa con Lucia dopo averla tradita, sperando di ricucire il loro legame. Un incontro emozionante che si conclude con un bacio in studio

La puntata di C’è Posta per te in onda sabato 1 febbraio ha visto protagonista una storia di amore interrotto e un uomo che, dopo aver commesso un errore, chiede scusa alla donna che ama. Francesco, il protagonista, ha chiamato il programma per chiedere perdono a Lucia, dopo averle mentito e tradita con la sua ex fidanzata, la stessa ragazza che aveva lasciato per iniziare una relazione con Lucia.





“Sono qui per chiederti scusa, sai che ti amo. So di averti fatto male e di averti raccontato bugie”, ha detto Francesco a Lucia, visibilmente pentito per aver rovinato la loro storia. “Maledico quel giorno perché ho distrutto tutti i nostri progetti. Con te ho capito cosa significano le parole amore e famiglia”, ha aggiunto Francesco. Lucia ha risposto con emozione, spiegando che nonostante tutto, “certe emozioni le vivo solo con lui”. La ragazza ha ricordato che Francesco, per stare con lei, aveva lasciato la sua ex fidanzata, ma poi, per stare con lei, ha lasciato Lucia. “Vederlo mi fa effetto come il primo giorno”, ha detto la ragazza, con sentimenti contrastanti.

La delusione di Lucia e la reazione di Francesco

Lucia ha raccontato di come si fosse sentita delusa quando Francesco, dopo un periodo di incomprensioni, è tornato dalla sua ex. “Mi diceva di cercare la casa per vivere insieme, ma che senso aveva se non era sicuro di me?”, ha spiegato Lucia. Durante il periodo in cui i due erano separati, Lucia ha iniziato una nuova relazione, ma Francesco non le ha mai creduto. Tuttavia, Lucia ha spiegato che quella relazione oggi non c’è più. “L’ho lasciato quando ho capito che Francesco avrebbe partecipato a questa puntata”, ha spiegato la ragazza.

Il bacio in studio: Lucia decide di perdonare Francesco

Quando Maria De Filippi ha chiesto a Lucia se fosse ancora innamorata, lei ha sorriso imbarazzata. “Sono innamorata del suo essere dolce e bambinone. Quando uscivamo la sera mi apriva e chiudeva lo sportello dell’auto”, ha raccontato, facendo emergere ancora il suo affetto per Francesco. Nonostante il dolore e la delusione, i sentimenti di Lucia hanno preso il sopravvento e, dopo aver aperto la busta, ha deciso di dare a Francesco una seconda possibilità, correndo a baciarlo in studio, emozionando tutti i presenti.

Questa storia ha dimostrato che, a volte, l’amore può superare le difficoltà e le ferite, dando spazio a una nuova opportunità per ricominciare insieme.