Bacio travolgente tra Helena e Javier al Grande Fratello: scoppiano le critiche sui social

Un bacio sotto le coperte tra Helena e Javier scatena una valanga di critiche, molti accusano i due concorrenti di usare la loro relazione per strategia di gioco.





Helena Prestes e Javier Martinez sembrano essere sempre più affiatati all’interno della Casa del Grande Fratello. Il loro rapporto, che ha iniziato a prendere piede sin dall’inizio del programma, ha subito un’accelerazione nelle ultime ore, quando, durante un momento intimo in giardino, Javier ha chiesto a Helena se poteva fare una cosa e subito dopo l’ha baciata appassionatamente. Il video del bacio, postato sull’account Instagram ufficiale del Grande Fratello, ha suscitato una serie di critiche e commenti negativi.

Un bacio che divide il pubblico

L’atteggiamento di Javier e Helena, che da un lato sembra sincero, dall’altro ha alimentato i dubbi su un possibile interesse strategico. Il post del bacio ha scatenato una valanga di commenti negativi, con molti utenti accusando i due di orchestrare la loro vicinanza esclusivamente per una strategia di gioco e non per un reale sentimento. Alcuni commenti hanno definito la situazione come un tentativo di rimanere nel programma, piuttosto che un vero e proprio flirt.

Le critiche si sono concentrato soprattutto su Javier, che solo pochi giorni fa sembrava essere attratto dalla concorrente Zeudi Di Palma. Zeudi stessa ha espresso dei dubbi sulla sincerità di Javier, dichiarando: “Non credo che lui sia veramente preso da Helena. Io ho molto rispetto per i sentimenti degli altri e spero che lui lo abbia anche per Helena”. Anche Shaila Gatta aveva manifestato scetticismo, affermando: “Io da donna vorrei un uomo con carattere, che lotta per me, non uno che dice ‘vediamo come va’. Non credo a questo flirt”.

Il punto di vista di Helena

Nel frattempo, Helena ha cercato di giustificare il suo comportamento dicendo che la sua vicinanza a Javier non è strategica, ma naturale. Nonostante le critiche, però, sembra che la relazione tra i due continui a crescere, alimentando la curiosità dei fan e, ovviamente, degli haters. Il suo atteggiamento verso Javier sembra determinato, ma come reagiranno quando Javier sarà messo di fronte alle accuse di manipolazione da parte di Zeudi e Shaila?

In molti sui social hanno espresso la propria opinione, accusando i due di agire senza passione e per pura strategia, alimentando la teoria che, nel gioco del Grande Fratello, l’obiettivo sia quello di rimanere nella Casa il più a lungo possibile, indipendentemente dai sentimenti. Parole come “senza emozione”, “finto” e “manipolatore” sono state utilizzate per descrivere il comportamento di Javier e Helena.