Bambina di un anno e mezzo in arresto anafilattico dopo aver mangiato una brioche in spiaggia

Una bambina di un anno e mezzo è stata ricoverata d’urgenza presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara) dopo aver accusato un arresto anafilattico a seguito dell’ingestione di un pezzo di brioche.





L’episodio si è verificato mentre la bambina si trovava con i genitori presso il bar di un stabilimento balneare a Lido degli Estense, in provincia di Ferrara. Secondo quanto ricostruito, la piccola avrebbe mangiato una brioche con crema di pistacchio, accusando immediatamente un malore. I genitori e i gestori dello stabilimento hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari che, dopo aver stabilizzato la bambina, l’hanno trasferita con la massima urgenza in ospedale. Sono in corso le opportune cure mediche. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente, dopo alcune ore di ricovero, la bambina è stata giudicata fuori pericolo ed è stata dimessa. La diagnosi dei medici ha accertato una grave reazione allergica.