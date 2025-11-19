Bambino di 8 anni trovato morto in casa nel Salento, il corpo della madre scoperto in mare





Tragedia in Salento. Un bambino di otto anni, Elia, è stato trovato morto in casa. Sua madre, Najoua Minniti, 35 anni, è stata recuperata senza vita in mare, a Torre dell’Orso. Tutto è successo ieri sera, martedì 18 novembre. La scoperta ha lasciato tutti senza parole.





I carabinieri stanno indagando. Tutto fa pensare a un omicidio-suicidio. Sul corpo del piccolo c’erano ferite e segni di strangolamento: sembra chiaro che qualcuno lo abbia ucciso. Madre e figlio vivevano insieme a Calimera, in provincia di Lecce. Erano spariti da ore e l’allarme lo aveva dato l’ex marito della donna, che vive altrove.

Elia ieri non è andato a scuola. Nessuno lo ha accompagnato. Poi, in serata, la verità più terribile: il bambino era senza vita, in camera da letto. Pochi chilometri più in là, un sub aveva trovato il corpo della madre in mare, poco prima.

Anche il sindaco di Calimera, Gianluca Tommasi, è arrivato nell’appartamento quella sera. Poi ha scritto su Facebook: “Le ultime ore hanno sconvolto la nostra comunità. La tragedia che ci ha colpiti, prima il ritrovamento in mare della nostra concittadina, poi quello del figlio nella loro casa, è un dolore immenso e quasi impossibile da comprendere.

In un momento così duro, voglio esprimere, a nome mio e dell’amministrazione, la vicinanza più sincera alla famiglia e a chi voleva bene a queste due vite spezzate. Un pensiero speciale va ai bambini e ai ragazzi del nostro paese: loro rischiano più di tutti di restare confusi e spaventati. Come comunità dobbiamo proteggerli e accompagnarli, con attenzione e con le parole giuste, senza dare loro dettagli che possano creare ancora più paura.”



