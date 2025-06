Bambino si sente male in auto a Roma, la Polizia lo scorta in ospedale salvandogli la vita

Un bambino ha accusato un malore improvviso mentre era in auto con il padre a Roma. Due agenti della Polizia di Stato hanno scortato il veicolo nel traffico fino al pronto soccorso, evitando una tragedia.





Un grave episodio che poteva trasformarsi in una tragedia è stato scongiurato grazie alla prontezza di due poliziotti in servizio nella Capitale. Un bambino, che viaggiava in auto con il padre, ha accusato un malore improvviso e stava per perdere conoscenza. La situazione critica è stata risolta grazie all’intervento tempestivo degli agenti Jacopo e Benito, appartenenti al Commissariato Sant’Ippolito.

La vicenda è accaduta a Roma durante un normale turno di controllo del territorio. I poliziotti hanno notato un’auto che procedeva a velocità sostenuta, con le luci di emergenza accese, effettuando manovre irregolari per farsi strada nel traffico cittadino. Insospettiti dal comportamento del conducente, gli agenti hanno deciso di fermare il veicolo per verificare la situazione.

Una volta fermata l’auto, i poliziotti si sono trovati di fronte a una scena drammatica: sul sedile posteriore c’era un bambino in condizioni critiche, mentre il padre, visibilmente agitato, spiegava che stava cercando disperatamente di raggiungere l’ospedale più vicino. Il malore del piccolo era improvviso e stava peggiorando rapidamente.

Compreso immediatamente il pericolo, i due agenti hanno deciso di intervenire senza perdere tempo. Hanno acceso le sirene e scortato l’auto con a bordo padre e figlio fino al pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I. Grazie alla loro azione rapida e coordinata, il bambino è stato portato in ospedale in tempi brevi, risparmiando minuti preziosi che si sono rivelati fondamentali.

Arrivati al Policlinico Umberto I, i medici hanno preso in carico il piccolo paziente, sottoponendolo immediatamente agli accertamenti necessari. Fortunatamente, dopo le cure ricevute, il bambino è stato dichiarato fuori pericolo e le sue condizioni sono migliorate rapidamente.

Il padre del bambino, profondamente colpito dall’aiuto ricevuto, ha voluto esprimere la sua gratitudine scrivendo una lettera al Questore di Roma. Nella missiva ha sottolineato l’importanza dell’intervento dei due agenti: “In un momento di grande preoccupazione, la presenza, l’aiuto, unite alla prontezza ed alla loro gentilezza hanno permesso di salvare una vita”.

Questo episodio mette in luce non solo l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine sul territorio, ma anche la loro capacità di intervenire prontamente in situazioni di emergenza, dimostrando umanità e professionalità. Grazie all’intuizione e al senso del dovere di Jacopo e Benito, una potenziale tragedia è stata evitata e una vita salvata.