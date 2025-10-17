Bassetti al centro delle critiche dopo l’attentato a Ranucci: accuse di vittimismo e polemica social





Attentato a Sigfrido Ranucci, tenetevi forte e godetevi il commento che il dottorino di Genova ci ha regalato sui suoi canali social, ovviamente bloccando i commenti per evitare di farsi insultare





“L’intimidazione nei confronti di Sigfrido Ranucci è arrivata a minacciare anche sua figlia. Oggi sono i giornalisti, ieri erano i sanitari. Questo paese deve imparare che il disaccordo non si esprime con la violenza, le bombe e le minacce, estese ai familiari. Viviamo davvero in un brutto periodo per la libertà e la democrazia. Massima solidarietà a Ranucci”

Attentato a Sigfrido Ranucci: chi vuole morto il giornalista di Report? Gli interessi della mafia, la politica o il fanatismo del nuovo odio?Perché un attentato a un giornalista? Cosa sperava di ottenere il mandante? Siamo tornati agli anni Settanta?

di Aldo Luigi Mancusi per Il Giornale d’Italia

La notizia dell’attentato a Sigfrido Ranucci mi ha colpito profondamente. Non mi ha spaventato, mi ha lasciato perplesso, perché non succedeva niente del genere da anni.

Ok, le minacce sono sempre esistite: lettere minatorie, proiettili, teste di cavallo. Insomma, il catalogo degli strumenti per la minaccia è vasto, ma nulla di più. Ora però la cosa si fa seria.

Dalla letterina alla bomba, la musica cambia: diventa frenetica, assordante, spacca timpani, di fatto inquietante. Non è sicuramente bella.

Allora c’è da chiedersi chi e perché vuole vedere Ranucci morto, o almeno spaventarlo a tal punto da farlo tacere. Le ipotesi sono tante, ma la prima che escludo personalmente è la mafia.

Gli inquirenti, ovviamente, sono partiti dalla pista mafiosa — un classicone — ma è un percorso che non ha senso. La mafia, che oggi non è più quella stragista, che interessi avrebbe a far puntare su di lei i riflettori? Quali interessi rischierebbe di scalfire Report? Di fatto Sigfrido non parla mai di certi argomenti; magari fa dei cenni, ma la sua trasmissione si occupa più che altro di scandali e malaffare nella cosa pubblica.

È più ovvio pensare che la mente dietro questo attentato sia squisitamente politica: di quale parte dell’arco parlamentare è difficile a dirsi, ma politica. Perché la politica, quella corrotta, quella criminale, è il bersaglio delle sue inchieste.

Ultima ipotesi, ridicola ma non per questo da scartare: qualche matto che, preso dal clima d’odio crescente nutrito dal Governo, ha dato di matto e si è riscoperto “esplosivo”. Ripeto: è un’ipotesi folle.

Di sicuro questo episodio ci catapulta indietro di decenni, agli oscuri anni Settanta, quando uccidere i giornalisti d’inchiesta era uno sport all’ordine del giorno e i morti si contavano a mazzi.

Parafrasando un pensiero di Edgar Allan Poe, il miglior modo di nascondersi è sistemarsi tra la gente, alla luce del giorno e in bella vista. Se volete trovare il colpevole, aprite gli occhi.



