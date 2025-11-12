Battuta indegna in TV, Meloni replica duramente dal palco: “Li ho sentiti, vergognoso”





Durante un recente intervento all’evento elettorale del centrodestra a Bari, a sostegno del candidato governatore Luigi Lobuono in Puglia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle osservazioni del filosofo Umberto Galimberti, rilasciate in una precedente trasmissione televisiva. Galimberti aveva affermato che il successo della Meloni fosse attribuibile al talento del suo team di truccatori, suggerendo che gli elettori fossero influenzati dal suo aspetto fisico.





La Meloni ha contestato queste affermazioni, sottolineando che si trucca autonomamente e non con particolare abilità. Ha criticato la superficialità delle analisi proposte da alcuni intellettuali, affermando che tali individui attribuiscono il consenso elettorale all’aspetto esteriore piuttosto che ai contenuti politici. La Premier ha inoltre evidenziato il suo consenso elettorale in crescita, in contrasto con le critiche della sinistra, che sostiene che gli elettori siano poco informati e guidati dalle apparenze.

La Meloni ha concluso il suo intervento ribadendo che, se la sua amministrazione fosse stata inefficace, non avrebbe ottenuto un consenso maggiore rispetto a quello che le ha consentito di assumere la guida del Paese. Ha inoltre criticato la risposta della sinistra a questo fenomeno, interpretandola come una sottostima dell’intelligenza degli elettori.

