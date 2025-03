Beatrice Luzzi ha analizzato le dinamiche di voto al Grande Fratello, prevedendo l’eliminazione di Tommaso. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni tra le opinioniste

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha avuto un ruolo centrale, attirando l’attenzione del pubblico e dei concorrenti. Dopo aver ricevuto un richiamo da Alfonso Signorini per aver condiviso informazioni esterne riguardanti i social media, l’opinionista ha continuato a esprimere le sue opinioni durante il televoto flash, che ha portato all’eliminazione di uno dei concorrenti.





Quando Chiara, Mariavittoria e Tommaso sono stati chiamati al centro dello studio per condividere le loro impressioni prima del verdetto finale, Beatrice Luzzi ha rivelato, quasi involontariamente, che le votazioni erano influenzate principalmente da due gruppi di fan: quelli di Zeudi e di Helena. “Chi uscirà? Io dico Tommy. Ma non perché se lo meriti, ma per una questione di voti e di distribuzione dei voti”, ha esordito Luzzi, mettendo in discussione le dinamiche di voto che caratterizzano il programma.

Le sue affermazioni hanno destato l’interesse di tutti, poiché hanno messo in luce come le alleanze e le simpatie all’interno della casa possano influenzare l’esito del televoto. Secondo Beatrice, il legame di Mariavittoria con Helena potrebbe portarle a ricevere voti da parte delle fan di quest’ultima. Al contrario, Chiara sarebbe sostenuta dalle fan di Zeudi, mentre Tommaso sembrava essere il più vulnerabile in questa situazione. “A mio parere, non sono una massima esperta ma quest’anno un po’ di esperienza me la sono fatta, ed essendo Mavi molto vicina ad Helena, probabilmente prenderebbe voti delle fan di Helena. Chiara invece riceve i voti delle fan di Zeudi e Tommy potrebbe uscire”, ha concluso, smascherando di fatto quello che lei percepiva come un “magheggio” dei voti.

In contrasto con le opinioni di Beatrice, Cesara Buonamici ha espresso un punto di vista differente. “Io invece questi strani intrecci di voti, francamente io non li conosco. La mia impressione è che potrebbe uscire Mavi. Come mai? Penso che Chiara ce la farà anche questa volta”, ha affermato Buonamici. Ha continuato dicendo che Tommaso potrebbe avere un gruppo di sostenitori più forte rispetto a quello di Mariavittoria, ma ha anche precisato di non essere sicura delle sue previsioni.

Alla fine della serata, si è verificato quanto previsto da Beatrice Luzzi: Tommaso è stato eliminato. Quando Signorini ha chiesto a Alfonso D’Apice se si aspettava questa eliminazione, D’Apice ha risposto: “Dopo che hanno fatto la scelta di portare con loro Chiara al televoto ho subito capito che sarebbe uscito uno di loro. Se avessero scelto Giglio avrebbero avuto più possibilità”. Questo commento ha ulteriormente evidenziato la strategia di voto e le scelte fatte dai concorrenti.

Inoltre, Maria Teresa Ruta ha aggiunto il suo punto di vista, affermando che Chiara avrebbe probabilmente ricevuto i voti di Zeudi e che se Giglio fosse stato presente, la situazione sarebbe stata simile, con Tommaso che sarebbe rimasto in gioco. Le sue parole hanno sottolineato ulteriormente le complessità delle dinamiche di voto all’interno della casa.