Belen Rodriguez lancia la maschera vaginale, lo scatto sui social e il commento della madre Veronica: “Godetevela”

La nota conduttrice e influencer Belen Rodriguez ha ampliato la sua linea di cosmetici con un prodotto decisamente originale: una maschera vaginale, pensata per il benessere e la cura delle zone intime femminili. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la modella ha condiviso uno scatto mentre utilizza il prodotto, accompagnandolo con parole che ne sottolineano l’intento di offrire un momento di relax e attenzione personale alle donne.





La maschera, parte integrante del marchio cosmetico lanciato da Rodriguez, è stata descritta come un trattamento innovativo per lenire e calmare eventuali rossori delle parti intime. Nel post, la showgirl ha scritto: “MIA, un momento di relax tutto per voi! Godetevela”, evidenziando il carattere esclusivo e personale di questo nuovo prodotto.

L’annuncio non è passato inosservato, generando una vasta gamma di reazioni sui social. Tra i numerosi commenti, spicca quello della madre di Belen, Veronica Cozzani, che ha espresso la sua sorpresa con un semplice ma eloquente: “Azzz”. La reazione di Cozzani sembra riflettere lo stupore generale verso un articolo che, sebbene non sia una novità assoluta a livello internazionale, appare ancora poco diffuso in Italia.

La carriera imprenditoriale di Belen Rodriguez nel settore della cosmesi non è certo una novità. La modella ha iniziato diversi anni fa con una linea dedicata ai prodotti per capelli, per poi espandersi al mondo del make-up e dello skincare. Con questa nuova proposta, però, sembra aver voluto spingersi oltre, introducendo un articolo che punta a soddisfare esigenze specifiche e ancora poco esplorate nel mercato italiano.

Non sono mancati i commenti ironici e le domande curiose da parte dei follower. Un utente ha scritto: “Belen, ma dopo vola?”, ricevendo una risposta scherzosa dalla conduttrice: “Certo, se la fai volare”. Tra le domande più frequenti, quelle degli uomini che si chiedono se esista una versione del prodotto anche per loro. Alla domanda: “Esiste anche per noi uomini?”, Rodriguez ha replicato con ironia: “Al momento no, ma la puoi regalare alla tua fidanzata”.

La scelta di lanciare un prodotto così particolare potrebbe essere interpretata come un tentativo di seguire tendenze internazionali che stanno guadagnando popolarità, soprattutto negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, infatti, diversi marchi hanno introdotto articoli dedicati alla cura delle zone intime, riscuotendo un buon successo. Tuttavia, nel contesto italiano, questa proposta si distingue per la sua originalità e per il coraggio dimostrato da Belen Rodriguez nel promuoverla.

Oltre all’aspetto commerciale, il lancio della maschera vaginale rappresenta anche un segnale di attenzione verso il benessere femminile. La presentazione del prodotto è stata accompagnata da un’immagine che mostra la modella mentre lo utilizza, un gesto che sottolinea l’importanza di prendersi cura di sé in modo naturale e senza tabù. Nonostante le reazioni contrastanti, il post ha generato un ampio dibattito online, portando il tema della cura delle parti intime al centro della scena.

Nel frattempo, Rodriguez continua a condividere momenti della sua vita privata sui social. Recentemente ha pubblicato una foto al mare con sua figlia, accompagnata da una riflessione personale sul periodo difficile che ha attraversato: “È il primo sole che prendo da tre anni, soffrivo di depressione”. Queste parole hanno suscitato grande empatia tra i suoi fan, mostrando un lato umano e vulnerabile della showgirl.