Belen Rodriguez parla della sua vita sentimentale, del ritorno in TV e del successo di Stefano De Martino, con riflessioni sulla sua carriera e i suoi valori personali

In una recente intervista, la showgirl e conduttrice Belen Rodriguez ha condiviso dettagli sulla sua attuale situazione sentimentale, il ritorno sul piccolo schermo e il successo del suo ex marito, Stefano De Martino. La celebrità ha anche espresso opinioni forti su alcune tendenze moderne, come l’uso di piattaforme online per contenuti privati.





Attualmente, Belen Rodriguez si definisce “single e casta”, smentendo le voci che la vedevano nuovamente legata all’ex compagno Angelo Galvano. La showgirl ha dichiarato: “A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata”. Ha poi sottolineato che il suo partner ideale dovrebbe essere una persona intelligente, sensibile e non egocentrica, aggiungendo: “Per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere. L’uomo ha i muscoli ma anche la fragilità”. Inoltre, ha rivelato di non aver mai utilizzato app di incontri, preferendo affidarsi al destino per trovare l’amore.

Parlando del suo ritorno in televisione, Belen ha spiegato il motivo del suo temporaneo allontanamento dal mondo dello spettacolo. Dopo più di un anno di pausa per motivi di salute, è tornata alla guida del programma “Only Fun” su Discovery. “Mi sono dovuta fermare per la mia salute e ho fatto bene (…) Mi ero fermata per rispetto verso il mio lavoro, non riuscivo a dare quello che avrei voluto. Ho faticato a stare lontana dalla tv”, ha raccontato.

Durante l’intervista, le è stato chiesto se avrebbe mai considerato di pubblicare contenuti su piattaforme come OnlyFans, che consentono agli utenti di condividere contenuti intimi per guadagnare denaro. La sua risposta è stata decisa: “Lo trovo raccapricciante. Capisco che sia un metodo per guadagnare, i soldi fanno comodo. Ma sono contraria a dire che il fine giustifica i mezzi, è come prostituirsi. Vendere parti del proprio corpo è un meccanismo che non andrebbe fomentato, non dovrebbe essere possibile”. Belen ha poi aggiunto che la vita e l’impegno personale perdono valore quando si scelgono scorciatoie simili.

L’estate in arrivo sarà dedicata ai suoi figli e alle amicizie più strette. La showgirl ha in programma di trascorrere le vacanze in Sardegna, un luogo speciale per lei: “Ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni. Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna”.

Un altro tema affrontato nell’intervista è stato il successo dell’ex marito Stefano De Martino, oggi affermato conduttore televisivo. Belen ha riconosciuto le sue doti professionali: “Il ragazzo è bravo, è furbo, è capace”. Tuttavia, non ha mancato di ricordare come inizialmente fosse conosciuto come “il fidanzato di Belen”: “Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia diventare famosa!”. Secondo lei, chi critica De Martino lo fa per invidia: “Chi dice che Stefano De Martino non è bravo è perché rosica”.