Belen Rodriguez tagga Olly su Instagram mentre si trucca: “Non riesco a smettere”, lui risponde e lei ritiene “sposata con me stessa”

Il confronto social fra Belen Rodriguez e il cantante Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, si è consumato ieri mattina su Instagram. Durante la sua routine make-up in diretta, la showgirl ha condiviso uno story in cui, tra pennelli e rossetti, ha scritto: “Mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere”, taggando Olly. Il sottofondo? Una delle sue hit, “Depresso Fortunato”. Non è passato molto prima che l’artista reagisse: Olly ha repostato la story e ha risposto direttamente: “Non mi offendo assolutamente.” Belen, in risposta, ha condiviso nuovamente l’interazione aggiungendo un semplice cuore rosso .





Il video è stato poi rilanciato da altri media: Belen, intenta a mostrarsi ai suoi tanti follower durante il make-up, si è lasciata andare a una piccola confessione sentimentale. Alcuni hanno notato sul suo dito una fede, che ha subito riacceso rumor su un possibile nuovo legame con l’ex marito Stefano De Martino o un altro partner. Ma la showgirl ha rapidamente placato le chiacchiere: in un commento ha chiarito, in modo ironico ma deciso, “Sposata con me stessa”, confermando la sua indipendenza sentimentale . Lo stesso messaggio è stato rilanciato anche su Facebook, con la frase usata da Belen per spiegare il ritorno all’anello, “Matrimonio con me stessa” .

Il contesto della conversazione

Negli ultimi anni, il rito del beauty-live è diventato quasi quotidiano per Belen Rodriguez: la showgirl accende la telecamera nelle sue stories mentre svolge la routine di trucco, spesso mostrando i prodotti e dialogando con i fan. Stavolta, la colonna sonora live era uno dei brani in voga di Olly, al secolo Federico Olivieri, giovane talento emergente. Il repost immediato da parte dell’artista ha sancito un piacevole scambio di apprezzamenti pubblici, mostrando una relazione cordialmente professionale tra i due.

L’anello e la dichiarazione di single autocelebrata

La presenza della fede, notata dai follower, ha generato pruriginose congetture sul suo stato sentimentale. Tuttavia, Belen ha prontamente smorzato le voci precisando scherzosamente che quell’anello non rappresenta un legame amoroso, ma un impegno verso se stessa. L’espressione “sposata con me stessa” ha rapidamente fatto il giro delle testate gossip, facendo piazza pulita dei rumors sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino o con il giovane imprenditore Angelo Edoardo Galvano .

Un messaggio che rilancia il tema dell’autonomia personale e dell’amor proprio, usando proprio l’occasione della routine quotidiana per trasmettere sicurezza e autoaffermazione.

Reazioni e impatto sui fan

L’interazione ha attirato grande attenzione: la community di Belen ha reagito con entusiasmo, apprezzando sia la scelta musicale – una hit fresca e popolare – sia lo spirito ironico del suo chiarimento sentimentale. Olly, dal suo canto, ha mostrato disponibilità e simpatia, rispondendo con leggerezza. Il tutto ha disegnato un quadro di mutualità positiva e naturalezza digitale tra artista e influencer.

Conclusione

In poche ore, un semplice momento di make-up in diretta si è trasformato in un momento di social engagement autentico e spontaneo, capace di coniugare musica, beauty e narrazione personale. Il botta e risposta tra Belen Rodriguez e Olly, unito alla dichiarazione di essere “sposata con se stessa”, regala un momento di freschezza nel panorama dei social italiani, fatto di semplicità, simpatia e consapevolezza.