Belén Rodriguez vende la sua borsa Birkin a 10.000 euro, un regalo di De Martino per i suoi 30 anni

Belén Rodriguez vende la sua iconica Birkin rossa, un regalo di Stefano De Martino, a oltre 10.000 euro. Scopri la storia dietro questa decisione.





Nel 2014, Belén Rodriguez condivise su Instagram la foto di un regalo speciale ricevuto per il suo 30esimo compleanno: una Birkin rossa di Hermès, la regina delle borse di lusso. Questo dono significativo arrivò dall’allora marito, Stefano De Martino, che all’epoca era il suo giovane compagno e non ancora il volto di punta di Rai1.

Rossa, capiente, iconica, quella Birkin è stata sfoggiata da Belén in numerose occasioni nel corso degli anni, diventando un simbolo non solo di status, ma anche del grande amore che li legava. A distanza di 11 anni da quel post, però, Belén ha deciso di separarsene, pubblicando un annuncio su un noto sito di second hand e mettendola ufficialmente in vendita. La stessa borsa ricevuta in dono da colui che ha sempre definito “l’uomo che ho amato di più”.

Il prezzo della Birkin: un addio al passato

Il capitolo con Stefano De Martino è ormai chiuso. Un matrimonio lungo e complicato, raccontato in ogni sua fase. Forse è proprio per questo che Belén ha scelto di vendere la borsa, simbolo di quegli anni felici: un oggetto a cui dedicò persino un post sui social. Oggi quella Birkin, legata a un amore importante, non trova più spazio nel suo presente, così come il legame che rappresentava.

Il prezzo richiesto per la Birkin è di 10.500 euro, un modo per chiudere i conti con il passato anche dal punto di vista materiale, lasciandosi alle spalle oggetti insieme ai ricordi a essi connessi.

Belén rivende le sue borse di lusso

Non solo la Birkin. Belén ha deciso di svuotare una parte del suo armadio, mettendo in vendita alcune delle borse più lussuose della sua collezione. Marche come Valentino, Yves Saint Laurent, Gucci e Chloé compaiono tra i modelli in vendita, alcuni dei quali, a detta sua, mai utilizzati.

Un vero e proprio mini-evento per le appassionate, che in queste ore stanno monitorando i profili di Belén sulla piattaforma per accaparrarsi un pezzo del suo guardaroba. Ma è anche un gesto che racconta altro: il bisogno di liberarsi del superfluo, degli oggetti che non servono più, che non rappresentano più nulla. O forse rappresentano troppo, anche quando costano migliaia di euro.