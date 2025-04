Belve, anticipazioni: Sabrina Impacciatore racconta “Mi sono sentita trans, un cantautore mi chiese se avevo il caz*o”

Sabrina Impacciatore è stata protagonista della puntata di Belve andata in onda martedì 29 aprile. Durante l’intervista con Francesca Fagnani, l’attrice ha affrontato temi personali e delicati, svelando aspetti inediti della sua vita. Alla domanda diretta se avesse mai avuto esperienze con le droghe, ha ammesso apertamente: “Sì, ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”.





L’attrice ha poi raccontato di aver sperimentato sostanze psichedeliche durante un viaggio in Thailandia: “In Thailandia, quindi erano serie. Nove ore di trip non posso raccontarle. Una volta, per esempio, ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato a camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Per un paio d’anni sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim”. Parlando di altre droghe, Impacciatore ha confessato: “Saltuariamente la cocaina, alle feste, ma tanto tempo fa. E non posso farmi le canne perché svengo”.

Nel corso della conversazione, l’attrice ha rivelato anche aspetti della propria identità di genere. A una domanda su una sua dichiarazione passata in cui affermava di sentirsi transessuale, ha risposto: “Sì, da sempre. Io per molti anni ho pensato di essere un maschio. Una sensazione di essere trans, cioè di essere tutto e non una cosa definita”. Ha poi raccontato un episodio curioso: “Una volta un cantautore famoso mi ha fatto la corte per moltissimi mesi. Io, che sono un po’ all’antica, non sentivo di dover corrispondere. E lui un giorno ci ha provato per l’ennesima volta e io gli ho detto ‘scusami, non me la sento’. E lui mi ha detto: ‘Sabrina guarda per me non è un problema, se c’hai il cazzo dimmelo'”.

Il racconto si è poi spostato sulle sue esperienze sentimentali. Alla domanda se si fosse mai innamorata di una donna, Sabrina Impacciatore ha rivelato: “È stata una notte sola. Poi il giorno dopo lei mi ha chiamato 11 volte e io ho detto no. Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia”.

Infine, l’attrice ha condiviso un episodio curioso legato alla proposta di recitare in un film porno. Ha spiegato di aver rifiutato, motivando così la sua scelta: “Perché mio padre aveva già avuto un infarto”.

Nel corso dell’intervista, Impacciatore ha ripercorso la sua carriera, partendo da Roma fino ad arrivare al successo internazionale con la serie The White Lotus. Un viaggio personale e professionale costellato di successi e difficoltà, raccontato con il consueto tono ironico e sincero che ha caratterizzato tutta la chiacchierata con Francesca Fagnani.

Vuoi che proceda anche a un controllo per assicurarmi che il testo sia unico rispetto ad altri pubblicati online?