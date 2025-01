Bernardo Cherubini Innamorato di Amanda Lecciso al Grande Fratello: Il Pubblico Reagisce Con Sorpresa

Nel corso delle ultime settimane, un nuovo intreccio sentimentale ha catturato l’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello. Sebbene non siano una coppia, l’interesse di Bernardo Cherubini per Amanda Lecciso è ormai evidente. Il fratello di Jovanotti non ha fatto mistero dei suoi sentimenti, e, sebbene cerchi di mantenere un certo distacco, la sua attrazione verso Amanda è palpabile.





Durante un recente scambio con Alfonso Signorini, il conduttore ha notato immediatamente la chimica tra i due. In questi giorni, Bernardo si è confidato con altre concorrenti, rivelando apertamente di provare un forte interesse per la Lecciso. “Ho un’attrazione, ma riesco a controllarmi“, ha dichiarato a Stefania Orlando. “Quando lei mi abbraccia, sento che ha un altro significato per me”, ha continuato. Stefania ha cercato di farlo riflettere, suggerendo che non potesse “decidere per lei”, ma ha anche ammesso di apprezzare il suo approccio romantico e “tenderamente adolescenziale”.

Bernardo, tuttavia, ha anche ammesso di aver forse esagerato in alcune sue reazioni nei confronti di Amanda. Ha confessato di essersi pentito di averle detto, in passato, di non fidarsi di lei. “Sono stato un po’ esagerato”, ha detto, cercando di spiegare la profondità dei suoi sentimenti: “Voglio entrare nel suo cuore, perché lei è già nel mio.”

Nel corso di una conversazione con Ilaria, Bernardo si è ulteriormente lasciato andare, arrivando a dichiarare di non riuscire a dormire se Amanda è vicino a lui. “Pur di non vederla, spero di addormentarmi prima che arrivi, altrimenti non dormo più”, ha rivelato, spiegando che la sua preoccupazione per la sua presenza lo tiene sveglio. Un atteggiamento che, secondo molti spettatori, potrebbe essere interpretato come una sorta di ossessione.

Il pubblico, infatti, non ha tardato a esprimere le proprie opinioni, etichettando il comportamento di Bernardo come eccessivo e fuori luogo. Alcuni telespettatori hanno criticato la sua attitudine, suggerendo che potrebbe aver sviluppato una dipendenza emotiva nei confronti di Amanda, quasi come se stesse cercando in ogni modo di essere vicino a lei.

Questo intricato gioco di emozioni ha suscitato un ampio dibattito tra i fan del reality show, con molti che si chiedono come evolverà la situazione tra i due. Sarà solo una fase passeggera o Bernardo Cherubini riuscirà a conquistare Amanda Lecciso? Il pubblico segue con attenzione ogni nuovo sviluppo di questa storia.