Bettarini e Nicoletta Larini parlano di maternità a Verissimo, lui prende tempo: “Mi vedo meglio come nonno”





Durante un’ospitata a Verissimo, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini hanno condiviso dettagli sulla loro relazione, che dura da quasi nove anni. Seduti nello studio di Silvia Toffanin, la coppia ha ripercorso i momenti salienti della loro storia d’amore, affrontando anche il tema dell’espansione della famiglia, su cui però le loro opinioni divergono.





Nel corso dell’intervista, è emerso il crescente desiderio di maternità di Nicoletta Larini, un desiderio che si è intensificato negli ultimi anni. Bettarini, tuttavia, ha espresso una visione più cauta, affermando: “In questa fase della mia vita, mi vedrei più come nonno.” Questa dichiarazione ha suscitato sorrisi in studio, ma riflette anche la consapevolezza dell’ex calciatore, oggi 53enne, già padre di due figli, il che lo avvicina alla possibilità di diventare nonno.

Parlando della loro vita quotidiana, la coppia ha menzionato la loro “famiglia allargata”, composta da tre cani che sono diventati parte integrante della loro esistenza. Nicoletta ha commentato sull’effetto che questi animali hanno avuto su di lei: “Alla soglia dei 32 anni mi immagino mamma, però ho sempre evitato questo discorso con Stefano perché so che lui ha già due figli. Nel caso si vedrà in futuro.”

La conversazione si è poi spostata sul loro legame, che ha avuto un inizio non privo di difficoltà. Bettarini ha ricordato quanto fosse complicato conquistare Nicoletta: “Non ne voleva proprio sapere, l’ho conosciuta praticamente quando era una ragazzina, mentre adesso è una donna.” I due festeggeranno il loro anniversario di otto anni il prossimo maggio. Quando è stata posta la domanda sul matrimonio, Bettarini ha risposto con cautela: “Ci stiamo pensando, ma per il momento non è in programma niente.”

La coppia ha dimostrato di avere una forte connessione, nonostante le differenze di opinione su alcuni temi importanti. La questione della maternità è un argomento delicato e significativo, e mentre Nicoletta desidera ampliare la famiglia, Stefano sembra preferire un approccio più conservativo. Questo equilibrio tra i loro desideri personali e le dinamiche familiari già esistenti è un aspetto cruciale del loro rapporto.

Inoltre, il loro legame è stato ulteriormente rafforzato dalla condivisione della vita con i loro animali domestici. La presenza dei cani ha contribuito a creare un ambiente familiare e affettuoso, che ha permesso a Nicoletta di esprimere il suo istinto materno in modo diverso. La coppia sembra aver trovato un buon equilibrio tra le loro aspirazioni individuali e la vita che condividono insieme.

La discussione su un eventuale matrimonio riflette anche il cambiamento delle priorità di Bettarini e Larini nel corso degli anni. Entrambi hanno vissuto esperienze significative nelle loro vite e ora si trovano a riflettere su ciò che desiderano per il futuro. La loro relazione, che ha attraversato alti e bassi, è un esempio di come l’amore possa evolversi e adattarsi nel tempo.



