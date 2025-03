Biagio D’Anelli svela dettagli sul televoto del Grande Fratello, rivelando che Javier e Shaila sono al sicuro grazie a un bonus

La puntata numero trentanove del Grande Fratello, trasmessa giovedì 13 marzo su Canale 5, ha visto l’assegnazione delle tradizionali nomination, mettendo cinque concorrenti in una posizione a rischio eliminazione. I tre finalisti hanno effettuato le loro scelte in segreto, mentre gli altri partecipanti si sono riuniti nella Mistery Room per le nomination pubbliche. Durante questo momento, le tensioni tra i concorrenti sono aumentate, in particolare quando Shaila Gatta ha deciso di nominare Mariavittoria Minghetti.





Tommaso, schierandosi dalla parte di Mariavittoria, ha criticato la scelta di Shaila, affermando: “Hai paura di nominare Javier ed Helena, sai che non rischiano l’eliminazione. Sei una grande giocatrice, ma stai sottovalutando troppo Mariavittoria”. In risposta, Shaila ha difeso la sua decisione, dicendo: “Lo scorso lunedì ho nominato Helena, quindi questa argomentazione non ha senso”, chiarendo di non avere più un legame significativo con la concorrente.

Dopo le nomination, i concorrenti con il maggior numero di voti sono stati Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes e Shaila Gatta, a cui si è aggiunto Javier Martinez. Sarà ora il pubblico, tramite il televoto, a determinare chi merita di essere salvato e chi dovrà lasciare la casa.

A conclusione della puntata, Biagio D’Anelli, noto esperto di gossip ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso un’importante rivelazione riguardo il televoto attivato dopo le nomination. Secondo D’Anelli, il televoto di questa settimana è in realtà un “televoto a tre”, poiché Javier e Shaila dispongono di un bonus che consente loro di rientrare immediatamente in casa in caso di eliminazione.

D’Anelli ha quindi esortato i fan a non sprecare i loro voti per Javier e Shaila, in quanto entrambi sono protetti dal bonus. Ha sottolineato che il vero rischio di eliminazione riguarda solo gli altri concorrenti in nomination, ovvero Chiara, Helena e Mariavittoria. Le dichiarazioni di Biagio D’Anelli potrebbero influenzare le decisioni dei telespettatori nel televoto, portando a riflessioni su come possono votare.

Le dinamiche del Grande Fratello continuano a suscitare interesse e dibattito tra il pubblico, con le nomination che rappresentano un momento cruciale per i concorrenti. La tensione tra i partecipanti è palpabile, e le scelte fatte possono avere ripercussioni significative sulle loro esperienze all’interno della casa.

La puntata ha messo in evidenza non solo le strategie dei concorrenti, ma anche le regole del gioco e come queste possano influenzare le decisioni del pubblico. Il televoto, in particolare, è un elemento chiave che determina il destino dei concorrenti, rendendo ogni scelta da parte degli spettatori fondamentale.